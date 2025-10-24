Дмитриев опубликовал фото маршрута самолета над США

Tекст: Денис Тельманов

Дмитриев поделился в Instagram* (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ Meta*) фотографией с маршрутом авиаперелета над территорией США, передает ТАСС.

На снимке был изображен маршрут пролетающего самолета мимо городов Спрингфилд, Бристоль и вдоль рек Гудзон и Коннектикут. Дмитриев сопроводил публикацию музыкальной композицией «На заре» в исполнении Баста.

Публикация появилась на фоне сообщений о визите главы РФПИ в США. Сообщается, что официальный комментариев относительно целей визита пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Соединенных Штатах в ближайшие выходные.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк для переговоров с представителями администрации президента США по вопросам двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что при переходе к серьезному и долгосрочному диалогу между Россией и США откроются новые возможности сотрудничества.