Дмитриев опубликовал фото маршрута самолета над США
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил снимок маршрута полета над США с отмеченными городами и сопроводил его треком исполнителя Баста.
Дмитриев поделился в Instagram* (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ Meta*) фотографией с маршрутом авиаперелета над территорией США, передает ТАСС.
На снимке был изображен маршрут пролетающего самолета мимо городов Спрингфилд, Бристоль и вдоль рек Гудзон и Коннектикут. Дмитриев сопроводил публикацию музыкальной композицией «На заре» в исполнении Баста.
Публикация появилась на фоне сообщений о визите главы РФПИ в США. Сообщается, что официальный комментариев относительно целей визита пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Соединенных Штатах в ближайшие выходные.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк для переговоров с представителями администрации президента США по вопросам двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что при переходе к серьезному и долгосрочному диалогу между Россией и США откроются новые возможности сотрудничества.
