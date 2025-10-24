  • Новость часаВ столкновении автобуса и «Газели» в Ленобласти пострадали девять человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем рискует Норвегия при подрыве последних соглашений с Россией
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт
    Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Козмопулос
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров
    Банк России снизил ключевой ставку до 16,5%
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    2 комментария
    24 октября 2025, 17:44 • Новости дня

    Дмитриев опубликовал фото маршрута самолета над США

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил снимок маршрута полета над США с отмеченными городами и сопроводил его треком исполнителя Баста.

    Дмитриев поделился в Instagram* (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ Meta*) фотографией с маршрутом авиаперелета над территорией США, передает ТАСС.

    На снимке был изображен маршрут пролетающего самолета мимо городов Спрингфилд, Бристоль и вдоль рек Гудзон и Коннектикут. Дмитриев сопроводил публикацию музыкальной композицией «На заре» в исполнении Баста.

    Публикация появилась на фоне сообщений о визите главы РФПИ в США. Сообщается, что официальный комментариев относительно целей визита пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Соединенных Штатах в ближайшие выходные.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк для переговоров с представителями администрации президента США по вопросам двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что при переходе к серьезному и долгосрочному диалогу между Россией и США откроются новые возможности сотрудничества.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Комментарии (65)
    24 октября 2025, 12:01 • Новости дня
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об освобождении Галины Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии является превышением служебных полномочий губернатором Запорожской области Евгением Балицким, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Как сообщается в Telegram-канале ЦИК России, 23 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении Галины Катющенко от должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

    Центральная избирательная комиссия России считает этот акт не имеющим административно-правового основания и намерена его немедленно оспорить.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данный «указ» демонстрирует вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством. По ее словам, губернатор не может не знать, что освобождение является прерогативой ЦИК, а не главы региона.

    Она подчеркнула, что для подобных действий губернатор должен был обратиться в ЦИК с аргументированной просьбой рассмотреть вопрос об освобождении, однако таких веских оснований представлено не было. По словам Памфиловой, все претензии к Катющенко были связаны исключительно с техническими ошибками в декларации и не являлись поводом для проверки.

    «Готовя исподтишка данный «указ», господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной фактически на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии», – отметила Памфилова.

    В подобной ситуации ЦИК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия главы области.

    Ранее аналогичные конфликты уже возникали – например, ЦИК была вынуждена заставлять губернатора Балицкого гасить долги по зарплате работникам комиссии и вмешиваться в вопросы обеспечения их помещением для работы.

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», – заявила глава ЦИК России.

    Ранее Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области. Она предупредила о недопустимости внесения изменений в избирательное законодательство региона.

    Комментарии (2)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (37)
    24 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории

    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

    Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на любые попытки ударов дальнобойным оружием по своей территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

    Песков уточнил, что речь идет не о поставках американских ракет, а о возможных ударах по российской территории.

    Песков отметил, что президент говорил именно о попытках осуществления атак вглубь российской территории, а не о поставках «Томагавков». Представитель Кремля подчеркнул, что президент четко обозначил позицию России по этому вопросу.

    Он добавил, что заявление Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» столь однозначно и ясно, что не требует разъяснений. По словам Пескова, комментарии здесь излишни, так как позиция российского руководства выражена максимально ясно.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Комментарии (35)
    23 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Испытания нового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» начнутся в четвертом квартале 2026 года, передает ТАСС. В Росавиации уточнили, что работы по сертификации этого воздушного судна завершатся к 2029 году.

    В сообщении ведомства говорится: «ТВРС-44 «Ладога». Начало испытаний запланировано на IV квартал 2026 года. Сертификация ожидается в 2029 году».

    Кроме того, в Росавиации сообщили, что сертификация совместного российско-белорусского самолета «Освей» должна пройти с 2027 по 2029 год. Ожидается, что оба проекта позволят увеличить парк современных региональных самолетов в России и Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что серийное производство самолетов «Байкал» и МС-21 планируется запустить к концу 2026 года.


    Комментарии (11)
    23 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Reuters: Крупнейшие китайские компании приостановили закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные государственные компании КНР прекратили заключать сделки по покупке российской нефти морским путем после введения американских санкций против предприятий из России, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, китайские компании CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co временно воздержались от заключения новых сделок на поставку российской нефти по морю после очередной серии санкций США, передает «Газета.Ru».

    Компании опасаются, что рестрикции могут негативно сказаться на возможности осуществлять расчеты и транспортировку черного золота.

    Агентство отмечает, что Пекин импортирует приблизительно 1,4 млн баррелей нефти в сутки морским путем, однако значительная часть этого объема приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы. В результате новых ограничений сделки с российскими компаниями, попавшими под санкции, теперь проходят исключительно через посредников.

    Кроме того, государственная компания PetroChina продолжает получать около 900 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводам. По мнению трейдеров, американские санкции не повлияют на этот способ поставок.

    Ранее министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Комментарии (12)
    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    Комментарии (13)
    23 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    @ Thomas Eisenhuth/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион, поскольку сейчас среднесуточное потребление сахара в четыре раза, а соли – в 2,5 раза превышает рекомендуемые нормы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на четвертом Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».

    Мурашко заявил о необходимости научить людей управлять рационом и осознанно выбирать продукты, передает Telegram-канал Минздрава. Он подчеркнул, что доступ к здоровой пище должен сопровождаться обучением тому, как применять эти продукты в жизни, как их готовить и употреблять.

    Мурашко привел нетешительные цифры: среднестатистический россиянин употребляет сахара в четыре раза больше рекомендуемой нормы, а соли – в два с половиной раза больше. Министр отметил, что человеческая биология подталкивает людей к избыточному потреблению пищи, особенно сладкого и жирного, что усиливается агрессивным маркетингом. По его словам, научные исследования установили прямую зависимость между рекламой определенных видов продуктов и ростом массы тела населения.

    Особое внимание министр уделил детскому грудному вскармливанию, заявив: «Дети, которые длительное время находятся на грудном вскармливании, развиваются совершенно по-другому, у них лучше показатели здоровья». Он также указал, что правильные пищевые привычки должны закладываться с младенчества.

    Комментарии (9)
    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (13)
    23 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В магазине Norfa в Вильнюсе робот для мытья пола предупреждал посетителей на русском языке. Госинпекция не нашла в этом нарушения, хотя и отметила пробел в законодательстве.

    В магазине Norfa в Вильнюсе покупатель записал на видео робота-уборщика, который обращался к посетителям только на русском языке, передает портал Delfi. В сообщении робота звучала фраза: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». По словам пресс-секретаря сети Norfa Дарюса Рилишкиса, возникшая проблема была связана с ошибкой подрядчика – устройство поставили с установленным русским языком. Ошибку уже устранили.

    Покупатель обратился в Государственную инспекцию по языку с жалобой. Представитель инспекции Арунас Дамбраускас сообщил, что Norfa не нарушила закон, поскольку в законодательстве есть недочеты: закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, а не звучащие голосовые сообщения. Глава инспекции Аудрюс Валотка добавил, что с точки зрения закона торговая сеть ничего не нарушила, так как этот аспект не урегулирован.

    «Пусть этот робот сигналит, кукует или лает», – добавил Валотка. Он отметил, что закон не запрещает предупреждать об опасности на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские власти на протяжении многих лет предпринимали попытки вытеснить русский язык из общественной жизни.

    Комментарии (10)
    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    Комментарии (11)
    24 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

    Премьер Японии сообщила о намерении подписать мирный договор с Россией

    Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией
    @ Tsuyoshi Ueda/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Японское правительство продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие трудности в отношениях между странами, заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в программном выступлении в парламенте, что курс на заключение мирного договора с Россией остается приоритетным, передает ТАСС.

    Она заявила. что отношения Японии и России находятся в сложной ситуации.

    «Политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» и заключить мирный договор», – заявила Такаити.

    Напомним, «Северными территориями» в Японии называют южную часть Курильских островов.

    Напомним, премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити.

    МИД России выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами. Новый глава МИД Японии заявил о беспокойстве из-за связей России, КНДР и Китая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией.

    Комментарии (22)
    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    Комментарии (36)
    24 октября 2025, 05:59 • Новости дня
    Трамп разозлился на Канаду
    Трамп разозлился на Канаду
    @ EPA/WILL OLIVER/POOL/ABACA/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social разразился гневным постом о фейковой рекламе и мошеннических действиях Канады с использованием образа экс-президента США Рональда Рейгана против его тарифов.

    Трамп заявил, что все торговые переговоры с Канадой прекращены из-за рекламы антитарифных мер с использованием ролика с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, передает CTV News

    «Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада обманным путем использовала рекламу-фейк, в которой Рональд Рейган негативно отзывается о тарифах. Стоимость рекламы составила 75 тыс. канадских долларов. Они сделали это только для того, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов», – написал Трамп.

    Американский президент продолжил о том, что его тарифы – это основа нацбезопасности и экономики, а столь вопиющее поведение Канады – повод для того, чтобы прекратить «все торговые переговоры».

    Реклама, которая транслировалась в большинстве крупных сетей США, была оплачена правительством провинции Онтарио и обошлась в 75 млн долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, затронувшим ключевые экспортные отрасли страны. Власти обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. В октябре Канада решила запустить в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Трампа.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Комментарии (5)
    Главное
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева
    Грузия ответила на угрозы не принять ее в ЕС из-за закона о ЛГБТ
    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи
    Полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса
    Французский велосипедист Сехили поблагодарил сотрудников СИЗО Уссурийска
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Перейти в раздел

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации