80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Стало известно о планах Уиткоффа и Дмитриева провести переговоры в субботу
Axios сообщил о предстоящей встрече Уиткоффа с Дмитриевым
Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Соединенных Штатах в ближайшие выходные.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение корреспондента портала Axios Барака Равида, встреча между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым ожидается в субботу. Ранее Равид сообщил об этом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) со ссылкой на собственный источник, отметив, что изначально датой встречи называлась пятница, однако позднее была скорректирована на субботу.
Прямая речь была оформлена так: «Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в субботу встретится с посланником (президента РФ Владимира – ред.) Путина Дмитриевым, прибывшим в США», – сообщил Равид в соцсети X, сославшись на источник.
Источник агентства ранее подтвердил факт нахождения Дмитриева в Соединенных Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует покинуть свой пост, чтобы заняться собственным бизнесом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что опыт Уиткоффа может способствовать поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подтвердил, что продолжает диалог с командой Дональда Трампа по итогам договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.