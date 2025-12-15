Белорусские пограничники в 2025 году пресекли 80 попыток использования дронов

Tекст: Денис Тельманов

Белорусские пограничники с начала года пресекли около 80 попыток использования беспилотников, большая часть из которых пришлась на западные границы. Об этом сообщил заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета (ГПК) полковник Владимир Мельниченко в эфире телеканала СТВ.

«Я скажу, что органы пограничной службы соответствующие меры принимают. Опять же, в цифрах за текущий год, это порядка 80 случаев пресечения с нашей стороны противоправной деятельности с применением беспилотных летательных аппаратов. Причем как раз таки это больше относится к белорусско-литовскому, белорусско-польскому участку государственной границы», – сказал он.

Мельниченко отметил, что власти Белоруссии приняли серьезные меры, направленные на недопущение незаконного использования дронов. В частности, был введен их учет и ужесточено наказание за нарушения. Полковник подчеркнул, что проводится «полный комплекс мероприятий, которые необходимо».

Ранее Госпогранкомитет неоднократно сообщал о задержании в приграничье лиц, пытавшихся запустить дроны для контрабанды, чаще всего табачных изделий.

С первого апреля 2024 года вступил в силу указ президента Александра Лукашенко, запрещающий ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотников без разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии выявили личность человека, запустившего беспилотник из Литвы, и ведут его розыск.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков выразил мнение, что Вильнюс занимается провокациями с дронами у границы ради получения дополнительного финансирования из Евросоюза.

Белорусский МИД выступил с требованием к литовской стороне провести тщательное расследование и наказать виновных в связи с инцидентом.