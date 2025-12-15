  • Новость часаМинобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    15 декабря 2025, 23:54 • Новости дня

    ВСУ за сутки четыре раза за сутки атаковали территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ четырежды атаковали территорию ДНР за минувшие сутки в понедельник, 16 декабря. В резульаютате атак два мирных жителя ДНР получили ранения.

    Об атаках украинских воейск сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, передает ТАСС

    «Четыре факта вооруженной атаки вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – говорится в сообщении.

    Атаки были совершены на горловском, донецком, красноармейском и докучаевском направлениях. В результате попадания боеприпасов червре жилых дома получили повреждения.

    В ведомстве добавили, что стало известно о том, что 20 октября в результате атаки ВСУ ранение получил житель Щербиновки.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя девочка получила осколочные ранения после попадания украинского дрона в жилой дом в Белгородской области,

    В зоопарке в Запорожской области объектом удара дрона ВСУ стал лев. Благодаря действиям сотрудников животное удалось спасти, царь зверей получил контузию.

    Из-за ударов ВСУ по Запорожской области за сутки погибли двое местных жителей региона, раненения получили семь человек, в том числе подросткок.

    15 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке

    Военный эксперт Кнутов: Удары по мосту в Затоке серьезно нарушат доставку оружия на Украину

    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар по мосту в Затоке – серьезный прорыв в части перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения и топлива НАТО из Румынии на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия впервые с начала СВО применила фугасные авиабомбы для атаки по мосту в Затоке Одесской области.

    «Российские специалисты увеличили дальность действия фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) до 200 км. Поэтому теперь наша авиация стала работать по таким объектам, как мост в Затоке, не рискуя попасть в зону досягаемости большинства расчетов ПВО, которыми располагают ВСУ», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «К тому же ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы. Поэтому их иногда называют еще «реактивными КАБами» – корректируемыми авиабомбами», – продолжил собеседник.

    «Сама по себе ФАБ-500 по разрушительной мощи сопоставима с крылатой ракетой Х-101 или квазибаллистической ракетой «Искандера». А у России на вооружении есть и ФАБ-1500. Кроме того, фугасные авиабомбы существенно дешевле ракет. Поэтому теперь можно ожидать весомого роста наших атак по объектам подобным мосту в Затоке», – полагает собеседник.

    «Между тем, чтобы полностью разрушить мост, необходимо выводить из строя опоры. Для этого потребуется в том числе работа диверсионной группы, которая «подсветит» объект или поставит маячок. Впрочем, на мой взгляд, в этом нет острой необходимости. Достаточно периодически бить ФАБами по полотну и выводить его из строя на пару–тройку недель», – резюмировал специалист.

    «Как бы то ни было, нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи», – указал он.

    Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канал сообщил, что российская авиация ударила по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Причем впервые с начала СВО применила для этого фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    «Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – говорится в посте.

    «Противник жалуется, что помимо массированных налетов «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области (вчера это привело к блэкауту) ВС России применяют для ударов и дальнобойные КАБы с реактивными двигателями. Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке», – сообщает авторский Telegram-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

    «Серьезное ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области для противника связано как с системностью, так и интенсивностью ударов. При дальнейшем развитии кампании воздушных ударов можно ожидать не только непосредственного ущерба, но и усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре», – указывается в посте.

    Воздушно-космические силы России с 2024 года стали активнее применять ФАБ-1500 с УМПК – высокоточные авиабомбы калибра 1500 кг, предназначенные для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (вне зоны ПВО). Каждый подобный боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки и разрушает укрепрайоны, западное вооружение и целые подразделения ВСУ, пишет Sputnik.

    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    15 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    «ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.

    «Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.

    В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.

    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    15 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждений мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами, особенно из-за предложения создать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях, пишет Politico.

    Судьба освобожденных территорий вызывает споры при обсуждении нового плана по урегулированию кризиса на Украине, передает Politico.

    Речь идет о 20-пунктной поправке к плану, подготовленной Киевом и союзниками из Европы и направленной на рассмотрение в Вашингтон на прошлой неделе. Детали документа не раскрываются, окончательных решений пока нет, однако ключевым остается вопрос будущего этих территорий.

    По информации французского источника, который попросил сохранить анонимность из-за чувствительности вопроса, США настаивают на территориальных уступках со стороны Киева, что вызывает недовольство у европейских партнеров. Также этот чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» после вывода всех войск, где могли бы работать американские предприятия. Однако Украина этот вариант уже отклонила.

    Согласно позиции европейских лидеров, обсуждение статуса территорий невозможно без предоставления Киеву четких гарантий безопасности. В ближайшее время стороны надеются продвинуться в переговорах по мирному соглашению на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими представителями в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    15 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Гуляйполя, Косовцево в Запорожской области, Андреевки и Великомихайловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ  и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и погранотряда Украины возле Мирополья, Кондратовки и Рыжевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Приморским, Барановкой, Нестерным, Вильчей, Волчанскими Хуторами и Першотравневым, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» продолжили уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и  нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Моначиновки, Шийковки, Благодатовки, Подолов в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть  бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Параллельнот подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и нацполиции Украины у Петровского, Степановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Белицкого и Шевченко в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне рссийские войска освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.

    15 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    @ Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Испании Педро Санчес заявил о предоставлении Украине 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную.

    «Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», – сказал он в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Также Санчес сообщил, что Мадрид около трех месяцев назад организовал специальный офис, отвечающий за восстановление Украины.

    Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

    15 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В Пермском крае пропала еще одна группа туристов

    МЧС: В Пермском крае пропала еще одна группа туристов из шести человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще одна группа туристов, состоящая из шести человек, пропала в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.

    По данным пресс-службы ведомства, группа не вышла на маршрут 14 декабря 2025 года, передает ТАСС. В ее состав входят пять мужчин и одна женщина.

    Сообщается, что туристы передвигались на пяти снегоходах с волокушами. Об исчезновении группы стало известно от штаба, развернутого для поиска других пропавших людей в этом районе.

    Ранее первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области. По факту исчезновения туристов СК возбудил уголовное дело.

    15 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    Владимир Зеленский поручил депутатам Верховной рады начать работу над законопроектом, который позволит проводить президентские выборы на Украине даже при действующем военном положении, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко заявлял, что Рада уже готова подготовить все необходимые документы для проведения выборов в условиях военного времени.

    Разрабатываемый законопроект предполагает, что выборы смогут пройти в течение 60 дней, аналогично схеме досрочных выборов.

    В то же время, по данным РБК-Украина, среди тех, кто вовлечен в подготовку этого документа, нарастает скепсис относительно того, стоит ли доводить инициативу до конца. По мнению источников агентства, причины сомнений связаны как с техническими сложностями, так и с общим контекстом происходящего в стране.

    Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.

    15 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша может передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые польские ВВС выведут из эксплуатации до конца декабря, сообщил каналу TVN24 замминистра обороны Цезарий Томчик.

    По его словам, Польша рассматривает возможность поставить на Украину от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые военно-воздушные силы страны выведут из эксплуатации до конца декабря, передает ТАСС.

    «Польша рассматривает возможность передать Украине несколько самолетов МиГ-29, которые к концу года должны быть выведены из состава [польских] военно-воздушных сил», – заявил Томчик. Он уточнил, что именно шесть-восемь истребителей могут перейти в распоряжение украинских военных.

    Томчик отметил, что такая передача вооружения не скажется на оперативных возможностях польских ВВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    Польские власти ранее допускали возможность передачи таких самолетов на Украину.

    В то же время Польша объясняла свой отказ передавать истребители МиГ-29, ссылаясь на вопросы безопасности и необходимость согласования таких шагов с союзниками.

    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

