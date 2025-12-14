Раненый при атаке дрона ВСУ лев в зоопарке Запорожской области выжил

Tекст: Катерина Туманова

«Лев вчера был сильно контужен ударом беспилотника по вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить – решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», – рассказал Пылышенко РИА «Новости».

По его словам, удар дрона пришелся в верхнюю часть вольера для хищников. Он взорвался на решетке, в результате чего разрушено два вольера и наружные стены, а территория осталась без внешнего ограждения.

Полностью разрушен и дом для обезьян, а клетки для тигров и львов нуждаются в оперативном ремонте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев. Вечером субботы стало известно, что раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер.



