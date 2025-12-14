Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Раненый при атаке дрона ВСУ лев в зоопарке Запорожской области выжил
Животное оказалось сильно контужено и не подавало признаков жизни, однако со временем пришло в себя, может передвигаться по вольеру, сообщил хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.
«Лев вчера был сильно контужен ударом беспилотника по вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить – решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», – рассказал Пылышенко РИА «Новости».
По его словам, удар дрона пришелся в верхнюю часть вольера для хищников. Он взорвался на решетке, в результате чего разрушено два вольера и наружные стены, а территория осталась без внешнего ограждения.
Полностью разрушен и дом для обезьян, а клетки для тигров и львов нуждаются в оперативном ремонте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев. Вечером субботы стало известно, что раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер.