Дмитриев: Россия и США продолжают диалог на основе договоренностей на Аляске

Tекст: Дарья Григоренко

В своем сообщении в Telegram-канале он заявил: «Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске».

Дмитриев подчеркнул, что распространяемые слухи об ослаблении влияния спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа оказались полностью несостоятельными. По его словам, эти вымыслы были созданы и распространялись противниками мирных процессов.

Спецпредставитель президента России добавил, что Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Это связано с его успехом как главного архитектора и переговорщика по плану Трампа по Газе, поддержанному и Россией. Его прагматичный подход признают даже самые ярые критики.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.