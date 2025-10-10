Песков заявил о сохранении импульса встречи на Аляске

Песков: Импульс встречи на Аляске жив и будет жить дальше

Tекст: Вера Басилая

Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что Москва продолжает стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине и считает, что импульс, заданный на саммите, жив и будет жить дальше, передает ТАСС.

Песков отметил, что, по мнению Кремля, Дональд Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине. Он также добавил, что дух переговоров в Анкоридже внушает оптимизм российской стороне.

«С точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий», – отметил Песков.

Встреча двух президентов прошла в середине августа на военной базе недалеко от Анкориджа, штат Аляска. Переговоры длились около трех часов и проходили в различных форматах: сначала тет-а-тет в лимузине американского лидера, а затем в узком составе с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что из-за действий европейцев импульс от встречи в Анкоридже исчерпан.

Политолог Федор Лукьянов заявил, что влияние Европы на Дональда Трампа приводит к откату результатов саммита на Аляске.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

