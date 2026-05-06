На границе Монголии и России почтили память солдат Великой Отечественной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественные мероприятия в память о советских солдатах Великой Отечественной войны прошли на границе Монголии и России, сообщает ТАСС. В аймаке Сэлэнгэ, приграничном с Россией регионе Монголии, у мемориалов в Алтанбулаге и на озере Гун-Нуур состоялись возложения цветов, митинги и концерты.

Как сообщили в администрации аймака, церемонии прошли у памятника советским солдатам в Алтанбулаге, где находится крупнейший автомобильный КПП на границе, а также у обелиска на берегу Гун-Нуур, посвящённого более чем 5 тыс. представителей русской диаспоры Монголии, которые были призваны на фронт.

В мероприятиях приняли участие жители приграничной Республики Бурятия, а также генеральный консул России в Дархане Артем Оганов. Он напомнил, что Монгольская Народная Республика стала первым союзником СССР с первого дня Великой Отечественной войны, отправив в 1941 году эшелон с 15 тыс. комплектов зимнего обмундирования и почти 3 тыс. индивидуальных подарков для советских бойцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аймаке Дундговь в Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным Сурэнхорлоогийн Цэгмид, доставлявшей гуманитарную помощь советским солдатам.

Монгольская гражданка Чойжинхуугийн Энхжаргал в честь 80-летия Победы решила подарить президенту России Владимиру Путину скакуна монгольской породы в продолжение семейной традиции помощи СССР в годы войны.

Президент России Владимир Путин на переговорах с Ухнаагийном Хурэлсухом поблагодарил народ Монголии за бережное отношение к захоронениям советских воинов и общему историческому наследию.