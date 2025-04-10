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ФСБ рассекретила рассказ советского разведчика Аганина о нацистах в Крыму
В рассекреченных ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году.
Управление ФСБ по Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, связанные с преступлениями во время гитлеровской оккупации Крыма, передает ТАСС.
В числе документов – рассказ разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.
Аганин в своих показаниях подробно описал жестокие допросы и расстрелы советских разведчиков и партизан, включая историю ареста и гибели двух парашютистов, известных как «дядя Володя и Павлик», а также сожжение деревень и убийства мирных жителей.
Особое внимание он уделил зверствам, в которых активно участвовал Альфред Ламп, переводчик при тайной полиции, чье участие в зверствах позже было подтверждено следствием.
Рассекреченные документы также содержат свидетельства других участников событий, включая партизана Петра Шарко и Семена Соколова, который участвовал в подготовке парашютистов для заброски в Крым. Соколов отметил стойкость группы, собравшей ценные разведданные о передвижении немецких войск, несмотря на скорый арест.
Документы вводятся в научный оборот в рамках проекта «Без срока давности», направленного на увековечивание памяти жертв геноцида немецко-фашистских оккупантов.
Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.