ФСБ рассекретила архивы о советских разведчиках в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю раскрыло неизвестные ранее факты о высадке группы советских парашютистов-разведчиков в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Документы содержат сведения о событиях июля 1943 года в районе села Верхние Серогозы, где парашютисты прибыли для выполнения разведывательных задач.

Согласно информации, трое из шести разведчиков погибли, а остальные были захвачены в плен, подверглись допросу и были расстреляны на окраине села Нижние Серогозы. На месте казни присутствовали свидетели, а также сами участники расстрела, подтвердившие эти факты.

Документы также описывают участие бывших сотрудников карательных органов и добровольцев, перешедших на службу нацистам. В частности, упоминается Дубогрей, один из известных предателей. В марте 1959 года на краснодарском судебном процессе шесть коллаборационистов, включая Дубогрея, были приговорены к смертной казни за активное участие в борьбе против партизан и подпольщиков.

Архивные материалы содержат подробности о действиях тайной полиции нацистских оккупантов в Крымском регионе, включая их задачи и дислокации. Рассекречивание произошло в рамках проекта «Без срока давности» к 80-летию Великой Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму также рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. Кроме того, ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.