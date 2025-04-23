Монголка решила подарить Путину коня

Монголка решила посетить парад Победы и выбрала коня в подарок Путину

Tекст: Дарья Григоренко

Выбранный скакун по кличке Ялалт (Победа) останется пастись на родине, а главе российского государства она планирует передать стремена от этого коня на параде Победы, передает ТАСС.

Энхжаргал пояснила: «Моя бабушка, как тысячи монгольских граждан во времена Великой Отечественной войны, подарила своих коней СССР в помощь. В продолжение семейной традиции я хочу подарить лучшего коня монгольской породы с моей родины президенту России в честь 80-летия нашей общей Победы в войне с фашизмом». Она также отметила, что надеется посетить парад Победы на Красной площади и лично вручить подарок.

По словам Энхжаргал, она собрала уникальную коллекцию документов времен Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что Монгольская Народная Республика стала первым союзником СССР, отправившим на фронт сотни тысяч лошадей и значительную гуманитарную помощь. Почти каждая пятая лошадь в советской армии во время войны была монгольской.

На экстренном совместном заседании Центрального комитета Монгольской народно-революционной партии, парламента и правительства республики 22 июня 1941 года было принято решение об оказании помощи СССР. Помимо коней, МНР в годы войны помогала СССР поставками продовольствия и теплых вещей. На средства граждан республики были также созданы танковые колонны и авиационная эскадрилья.

В первые дни войны МНР, по решению высших органов, начала оказывать СССР поддержку не только лошадьми, но и продуктами, одеждой, а также финансированием танковых колонн и авиации.