МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму

Tекст: Вера Басилая

МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.

Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.

Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.