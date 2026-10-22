За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму
МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму
Крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.
МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.
Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.
Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.
Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.