Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
В Крыму рассекретили документы о преступлениях тайной полиции
Симферополь рассекретил архивы о действиях нацистской тайной полиции в войну
Архивные документы о преступлениях нацистской тайной полевой полиции и ее переводчиков раскрыли в Крыму, ставшими прямыми доказательствами преступлений против мирных жителей и партизан.
Документы были рассекречены и переданы историкам Крымского федерального университета, передает ТАСС. В материалах подробно описаны факты тайного слежения немецких спецслужб за подпольщиками и партизанами, аресты и последующие расстрелы участников подполья.
Особое внимание в протоколах уделено жестоким действиям переводчиков Альфреда Лампа и Эмиля Нурберга, которые, по свидетельству очевидцев, сжигали дома и убивали партизан в Крыму. В ноябре 1943 года при их участии в деревне Спасовка были сожжены два дома, убит один из партизан.
Документы также содержат упоминания о перемещениях тайной полиции с лета 1943 года по разным городам Крыма, включая Феодосию, Старый Крым, Джанкой, Судак, Сейтлер (ныне Нижнегорский), Карасубазар (ныне Белогорск).
Впервые опубликованы имена разведчиков Красной армии, таких как Борис Перепелицын, а также описаны действия группы Гайка Майдеросова. Указывается на участие советских партизан в освобождении 27 марта 1944 года около пятидесяти узников тюрьмы в Старом Крыму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии, сотрудники спецслужб в Крыму обнародовали ранее неизвестные материалы о поимке немецкого генерала Йенеке, а также ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов против жителей Донецка в годы Великой Отечественной войны.