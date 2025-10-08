  • Новость часаБюро Нацсобрания Франции отклонило запрос об импичменте Макрону
    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Захарова пообещала жесткие меры России за передачу активов Киеву
    Молдавия назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии
    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня

    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске

    Лукьянов: Влияние Европы на Трампа «откатывает» итоги саммита на Аляске

    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    8 октября 2025, 08:32 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    8 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    7 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа

    Херш сообщил о тревоге Белого дома из-за когнитивных проблем Трампа

    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США Дональда Трампа.

    Херш написал, что официальные лица в Белом доме выражают растущую обеспокоенность состоянием когнитивных функций Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Собственные источники Херша в Белом доме заявили, что тревога особенно усилилась после 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на военной базе Куантико 30 сентября. По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на выступлении, отметили признаки умственной дезорганизации и неспособности президента концентрироваться на ключевых темах.

    «Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал"», – пишет журналист.  Вместо изложения актуальных внешнеполитических позиций Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», среди которых он назвал урегулирование семи конфликтов, включая спор между Индией и Пакистаном, отметил Херш.

    Херш подчеркивает, что подобные выступления Трампа его приближенные рассматривают как тревожный симптом усиления когнитивных нарушений, проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.

    Ранее Белый дом неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем Трампа. Сам Трамп также заявлял, что успешно проходил тесты на когнитивные способности, и даже шутил, что сделал это, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена. Он отмечал, что находится в отличной форме.

    Ранее Трамп заявил, что ощущает себя так же или бодрее, чем тридцать лет назад. Он ответил на слухи о своей смерти, подчеркнув отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила отличное состояние здоровья Трампа.

    8 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме заявил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса по украинскому урегулированию после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Рябков заявил, что значительная часть импульса, который был дан на саммите в Анкоридже для урегулирования ситуации на Украине, уже исчерпан, передает ТАСС.

    «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – заявил он, выступая в Госдуме.

    Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий стало результатом «деструктивной деятельности прежде всего европейцев», добавив, что Москва открыто сообщает об этом на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперты назвали встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была охарактеризована экспертами как теплая.

    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    8 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Этот документ был заключен в 2000 году и ратифицирован в 2011-м, в его рамках Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны плутония, ранее предназначенного для оборонных целей, но признанного избыточным, передает ТАСС.

    Вместе с основным соглашением прекращается действие всех сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации материала путем облучения плутония в ядерных реакторах.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме, заявил, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения.

    Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход России из соглашения становится естественным шагом.

    Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламенту денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония.

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках.

    8 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    7 октября 2025, 22:03 • Новости дня
    Тунберг ответила Трампу на совет сходить к врачу
    Тунберг ответила Трампу на совет сходить к врачу
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, назвав ее сердитой и посоветовав обратиться за медпомощью после того, как Израиль депортировал Тунберг и 170 других активистов, задержанных во время участия в гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.

    «У нее проблемы с контролем гнева. Думаю, ей стоит обратиться к врачу. Если вы когда-нибудь увидите ее, то намекните, что для юной особы она очень злая. Она совершенно сумасшедшая, да она просто смутьянка», – приводит слова Трампа Politico.

    На это экоактивистка поспешила ответить американскому лидеру, не упустив возможности уколоть советчика.

    «Я слышала, Дональд Трамп в очередной раз высказал свое лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я счастлива получить любые рекомендации, которые могут понадобиться для решения этих так называемых проблем с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала 22-летняя Тунберг в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в июне прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Теперь президент США назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг смутьянкой и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды.

    7 октября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп сравнил Демпартию США с Сомали

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике своих политических оппонентов, отметив, что у них нет признанного лидера.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у Демократической партии нет настоящего лидера, и сравнил ее с Сомали, страдающим от многолетней гражданской войны, передает РИА «Новости». «Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имен, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали», – подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Ранее лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отмечал, что его партия не вела переговоров с Белым домом относительно прекращения шатдауна, несмотря на заявления Трампа о якобы имевшихся контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы готовы остановить работу правительства ради предоставления медицинской помощи нелегальным мигрантам.

    7 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин провел экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Путин провел срочное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин вечером обсудил актуальные вопросы с постоянными членами Совета безопасности сразу после возвращения из Петербурга в столицу.

    Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Петербурга в Москву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».

    В числе участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов, отмечает сайт Кремля.

    Совещания в подобном формате проводятся регулярно для координации действий в ключевых сферах государственной политики.

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    8 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Эксперт Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой открывает возможность размещения на острове современных наступательных ракетных комплексов в ответ на поставки Tomahawk Киеву, сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой является своевременным ответом Москвы на угрозы поставки США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму, передает ТАСС.

    Степанов заявил: «Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова».

    Степанов уточнил, что для сохранения баланса сил оправданной мерой будет поставка на Кубу современных видов вооружения, таких как оперативно-тактические комплексы «Искандер» и баллистический комплекс средней дальности «Орешник». Это позволит создать эффективный инструмент сдерживания и сохранить паритет наступательных возможностей между Россией и странами НАТО.

    Документ о сотрудничестве был подписан в марте 2025 года. Соглашение создает базу для проведения совместных операций, военного обучения, обмена опытом и поставок военной техники, а также гарантирует российским военным иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны оно становится гарантией защиты суверенитета и доступа к передовым технологиям на фоне усиления давления США в регионе.

    Ранее Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аналитик объяснил, почему крылатые ракеты Tomahawk не смогут применяться на Украине. Зеленский попросил у Трампа поставки этих ракет. Поставка Tomahawk на Украину может стать серьезной эскалацией конфликта.

    7 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Трамп в день рождения Путина пожаловался на разочарование в нем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп 7 октября принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова посетовал на разочарование в российском коллеге.

    «Я хорошо с ним [президентом России Владимиром Путиным] поладил, но разочаровался в нем. Я думал это будет легко [разрешить конфликт на Украине], но оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пожаловался журналистам американский лидер.

    Трамп после переговоров с еврокураторами главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне стал регулярно повторять о своем разочаровании в российском лидере, поскольку был уверен, что их добрые отношения станут гарантией легкого и быстрого разрешения украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.


    8 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Немцы раскупили серебряную монету в честь Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российском посольстве в Берлине презентовали новую партию серебряных монет с портретом президента Владимира Путина, которую уже полностью выкупили граждане Германии.

    Презентация медали «патриот Путин» состоялась в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости».

    Мероприятие организовал журнал Compact, участие приняли журналисты, сотрудники дипмиссии и сам посол Сергей Нечаев. Главный редактор издания Юрген Эльзессер подчеркнул, что для них большая честь презентовать серебряную медаль именно в день рождения российского президента.

    По его словам, выпуск вызвал огромный интерес среди граждан Германии – вся прошлая партия монет была раскуплена за короткое время, а количество новых заказов уже составляет около 4 тыс. штук. На пресс-конференции также присутствовали депутаты партии «Альтернатива для Германии» из ландтага Саксонии-Анхальт.

    Эльзессер отметил, что Compact воссоздает традицию выпуска медалей в честь иностранных лидеров, ранее практиковавшуюся правительством ФРГ. Он добавил, что, по его мнению, такие мероприятия должны бы проводить руководители страны, а канцлер Германии мог бы лично поздравить Владимира Путина.

    Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

    Также Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.

