Белый дом допустил отмену Закона Джонса ради дешевого бензина

Bloomberg: США временно отменили Закон Джонса для стабилизации цен на нефть

Tекст: Вера Басилая

Администрация Дональда Трампа изучает вариант временного отказа от соблюдения Закона Джонса, сообщает РБК.

Этот документ требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно на судах, построенных в США и укомплектованных местными экипажами.

Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт пояснила мотивы такого шага. «В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность отмены Закона Джонса на ограниченный период времени, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственных товаров первой необходимости в порты США», – заявила она.

Предполагается, что мораторий продлится 30 дней и коснется транспортировки нефти, бензина, дизеля, сжиженного природного газа и удобрений. Это позволит привлечь более дешевые иностранные танкеры для доставки сырья с побережья Мексиканского залива на заводы Восточного побережья.

Рынок уже отреагировал на новости снижением стоимости фьючерсов на бензин. Однако вице-президент StoneX Group Джош Линвилл выразил сомнение, что временная приостановка закона поможет эффективно сдержать рост цен.

Президент США Дональд Трамп ранее изучал возможность временного снятия требований закона Джонса для стабилизации рынка.

Глава Белого дома объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран ради снижения стоимости топлива.

Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, заявив, что речь идет лишь о временных логистических решениях.