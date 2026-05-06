В Токио прошла акция «Бессмертный полк»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Общественная акция «Бессмертный полк» проходит на территории посольства России в Токио, передает ТАСС. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная часть сопровождалась концертом, на котором ученики школы имени Рихарда Зорге исполнили песни военных лет.

Выступая перед собравшимися, посол России в Японии Николай Ноздрев заявил: «Я искренне рад, что сегодня всех нас объединит участие в акции «Бессмертного полка». Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Шествие началось около 11:30 по местному времени (около 05:30 мск) . В нем приняли участие военные атташе, представители иностранных дипмиссий, в том числе посол КНР У Цзянхао.

Для гостей была организована полевая кухня. Наряду с россиянами, проживающими в Японии, в акции приняли участие более десяти японских граждан, пришедших с советскими и российскими флагами.

