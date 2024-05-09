Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Приуроченные ко Дню Победы мероприятия прошли за рубежом
Мероприятия, посвященные празднованию 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в ряде зарубежных стран.
В кипрской Ларнаке у памятника павшим во Второй мировой войне прошла патриотическая акция «Огонь памяти».
В Китае 79-ю годовщину Победы отметили в Харбине возложением венков и живых цветов к советскому воинскому мемориалу на кладбище «Хуаншань», а также импровизированным маршем «Бессмертного полка».
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы, состоялись и в Центральноафриканской Республике. В Банги прошла церемония поднятия российского флага, у памятника «Защитникам ЦАР» зажгли вечный огонь и возложили к нему цветы. Праздничные мероприятия завершились автопробегом «Бессмертный полк».
В Германии состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене и в Трептов-Парке.
В преддверии 9 Мая в школе при посольстве России в Италии прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Школьники подготовили тематические рисунки, приняли участие в акции «Окна победы», также состоялся праздничный концерт «Мы этой памяти верны».
В парке Уэверли в Австралии прошел торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к мемориальной табличке в честь советских воинов.
В южнокорейском Инчхоне состоялось возложение цветов к монументу русским морякам на площади Санкт-Петербурга. Церемония завершилась минутой молчания.
В Париже 8 мая состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Участники прошлись торжественным маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
Памятные церемонии с возложением цветов состоялись у монументов советским летчикам в Болгарии.
В Ирландии 6 мая состоялись праздничные митинг и акция «Бессмертный Полк». Мероприятия прошли в пригороде Дублина.
На территории посольства России в Иране в преддверии Дня Победы состоялась акция «Бессмертный полк», акция собрала более ста человек. Учащиеся школы при посольстве России в Иране показали праздничный концерт «Во имя мира», затем собравшиеся почтили героев минутой молчания.
В новозеландской столице был организован праздничный концерт. В память о ветеранах была проведена акция «Бессмертный полк», желающим раздавались георгиевские ленточки.
В посольстве России в Японии 6 мая состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк», по завершении которой гостям были предложены блюда полевой кухни, состоялся показ кинофильма «Они сражались за Родину».
Шествие «Бессмертный полк» также прошло в Каире. В праздновании Дня Победы приняли участие представители российских и иностранных дипломатических миссий и загранучреждений.