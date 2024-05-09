Приуроченные ко Дню Победы мероприятия прошли за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

В кипрской Ларнаке у памятника павшим во Второй мировой войне прошла патриотическая акция «Огонь памяти».

В Китае 79-ю годовщину Победы отметили в Харбине возложением венков и живых цветов к советскому воинскому мемориалу на кладбище «Хуаншань», а также импровизированным маршем «Бессмертного полка».

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы, состоялись и в Центральноафриканской Республике. В Банги прошла церемония поднятия российского флага, у памятника «Защитникам ЦАР» зажгли вечный огонь и возложили к нему цветы. Праздничные мероприятия завершились автопробегом «Бессмертный полк».

В Германии состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене и в Трептов-Парке.

В преддверии 9 Мая в школе при посольстве России в Италии прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Школьники подготовили тематические рисунки, приняли участие в акции «Окна победы», также состоялся праздничный концерт «Мы этой памяти верны».

В парке Уэверли в Австралии прошел торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к мемориальной табличке в честь советских воинов.

В южнокорейском Инчхоне состоялось возложение цветов к монументу русским морякам на площади Санкт-Петербурга. Церемония завершилась минутой молчания.

В Париже 8 мая состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Участники прошлись торжественным маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

Памятные церемонии с возложением цветов состоялись у монументов советским летчикам в Болгарии.

В Ирландии 6 мая состоялись праздничные митинг и акция «Бессмертный Полк». Мероприятия прошли в пригороде Дублина.

На территории посольства России в Иране в преддверии Дня Победы состоялась акция «Бессмертный полк», акция собрала более ста человек. Учащиеся школы при посольстве России в Иране показали праздничный концерт «Во имя мира», затем собравшиеся почтили героев минутой молчания.

В новозеландской столице был организован праздничный концерт. В память о ветеранах была проведена акция «Бессмертный полк», желающим раздавались георгиевские ленточки.

В посольстве России в Японии 6 мая состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк», по завершении которой гостям были предложены блюда полевой кухни, состоялся показ кинофильма «Они сражались за Родину».

Шествие «Бессмертный полк» также прошло в Каире. В праздновании Дня Победы приняли участие представители российских и иностранных дипломатических миссий и загранучреждений.