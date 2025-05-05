В Токио прошли «Бессмертный полк» и концерт ко Дню Победы

Мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в посольстве России в Токио

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в посольстве России в Токио состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества включали акцию «Бессмертный полк» с участием проживающих на территории Японии соотечественников и иностранных гостей.

Координатор «Бессмертного полка» в Японии Елена Корээда рассказала агентству: «Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России».

Во время концерта ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при российском посольстве исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе. «Бессмертный полк» напомнил о подвиге и памяти участников и жертв войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие «Бессмертного полка».