Зеленский заявил, что союзники Киева «придерживают ракеты ПВО»

Зеленский: Союзники Киева начали придерживать ракеты ПВО

Tекст: Антон Антонов

«Честно скажу, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что сейчас Киев не может получить необходимый для себя объем ракет. Зеленский особо подчеркнул потребность в ракетах для американских систем Patriot PAC-3, которые США ежегодно производят в количестве 55-60 единиц.

Он не стал рассказывать, какие конкретно страны замедлили поставки, но отметил, что ряд европейских государств делает это, чтобы сохранить собственные резервы ракет для своей безопасности.

Зеленский также сказал, что Киев просит у западных стран лицензии на производство систем ПВО и боеприпасов к ним на территории Украины, однако партнеры такие лицензии не предоставляют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о неудовлетворительной работе украинской противовоздушной обороны в Одессе после атак российской армии. Зеленский признал, что Киев не сможет самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий без поддержки западных стран.