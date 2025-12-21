При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Зеленский заявил, что союзники Киева «придерживают ракеты ПВО»
Ряд стран, оказывающих Украине военную помощь, стал «придерживать ракеты ПВО», на поставки которых рассчитывает Украина, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Честно скажу, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Он отметил, что сейчас Киев не может получить необходимый для себя объем ракет. Зеленский особо подчеркнул потребность в ракетах для американских систем Patriot PAC-3, которые США ежегодно производят в количестве 55-60 единиц.
Он не стал рассказывать, какие конкретно страны замедлили поставки, но отметил, что ряд европейских государств делает это, чтобы сохранить собственные резервы ракет для своей безопасности.
Зеленский также сказал, что Киев просит у западных стран лицензии на производство систем ПВО и боеприпасов к ним на территории Украины, однако партнеры такие лицензии не предоставляют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о неудовлетворительной работе украинской противовоздушной обороны в Одессе после атак российской армии. Зеленский признал, что Киев не сможет самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий без поддержки западных стран.