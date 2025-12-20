Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тыс. человек после окончания конфликта, передает ТАСС.

Глава киевского режима отметил, что его страна не располагает достаточным финансовым ресурсом, чтобы покрыть расходы на содержание такой армии, если наступит прекращение огня.

Зеленский отметил, что по этой причине проводит переговоры с мировыми лидерами о возможности частичного финансирования ВСУ за счет западных партнеров. По его словам, западное финансирование потребуется на определенное время, после чего, по мнению украинского лидера, Киев сможет самостоятельно обеспечивать армию.

Первоначальный вариант предложенного США мирного плана предполагал сокращение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Киев и европейские лидеры настаивают на численности украинских сил в 800 тыс. человек.

Европейский план предусматривает создание под руководством Европы «многонациональных сил» из стран-добровольцев в формате «коалиции желающих» при поддержке США. Это формирование должно содействовать восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности неба и моря.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога по территориям.