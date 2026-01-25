Украинский курорт Буковель оказался переполнен туристами из-за блэкаутов в стране

Tекст: Ольга Иванова

Крупнейший горнолыжный курорт на западе Украины Буковель переполнен отдыхающими на фоне масштабных блэкаутов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Несмотря на перебои с электричеством в других населённых пунктах, на Буковеле свет не отключается.

Издание отмечает, что на курорте электричество есть круглосуточно благодаря прямому импорту энергии из Европы. Это позволяет туристам и местным жителям продолжать отдых и занятия спортом в привычном режиме, несмотря на общие сложности с энергоснабжением на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.