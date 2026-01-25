Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Депутат заявил об избиении мужчины сотрудниками военкомата в Ровно на Украине
В городе Ровно на западе Украины несколько сотрудников военкомата избили мужчину, инцидент попал на видео, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины избили мужчину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гончаренко.
«А вот и причина нелюбви населения к ТЦК (территориальным центрам комплектования – так на Украине называют военкоматы – прим. ред. ВЗГЛЯД). Никто не считает нормальным избиение посреди дня. Никто не считает нормальной коррупцию. Никто не считает нормальным насилие. Но ТЦК Ровно имеет свои взгляды», – сообщил депутат.
По его словам, опубликованное им видео подтверждает факт избиения: на кадрах видно, как несколько человек в камуфляже нападают на мужчину. Инцидент произошёл в помещении с кроватями, что, по данным Гончаренко, свидетельствует о том, что это было именно в здании военкомата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по автомобилю мужчины, пытавшегося уклониться от мобилизации.
Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, которая пыталась защитить своего молодого человека от принудительного призыва.