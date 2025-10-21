С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Лавров сообщил о планах реализовать договоренности Путина и Трампа вместе с Рубио
В ходе телефонного разговора российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, включая итоги обсуждений на Аляске.
Как передает ТАСС, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио они подтвердили твердую готовность реализовывать договоренности между президентами России и США.
Лавров отметил, что обсуждение проходило с учетом договоренностей, достигнутых лидерами двух стран 16 октября, а также во время их телефонных контактов и на встрече на Аляске.
Министр подчеркнул: «Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио, в соответствии с той договоренностью, которой достигли президенты 16 октября в ходе их телефонных переговоров, и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, ну и в ходе их телефонных контактов».
Также Лавров сообщил, что стороны договорились продолжить телефонные контакты для лучшего понимания позиций и совместного поиска правильного направления дальнейших шагов.
Ранее СМИ сообщили, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио была отложена на неопределенный срок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной площадке для встречи лучше адресовать МИДу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о подготовке встречи инфобалаганом.