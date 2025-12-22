Психолог Энтвистл раскрыла маркеры психопатов в обычной переписке

Tекст: Катерина Туманова

«Будь то короткое текстовое сообщение, длинное электронное письмо, непринужденная беседа с другом или комментарий в интернете, слова, которые люди выбирают, незаметно раскрывают более глубокие закономерности того, как они думают, чувствуют и взаимодействуют с другими», – объяснила психолог в статье для Conversation.

Если вы переписываетесь с кем-то, и этот человек использует много нецензурных слов, это должно насторожить. Точно так же, если собеседник регулярно выражает свою ненависть к чему-либо.

«Люди с мрачными чертами характера часто используют более враждебный, негативный и отстраненный язык, включая больше ругательств и слов, выражающих гнев, таких как «ненависть» или «злость». В то же время они используют меньше социально значимых терминов, таких как «мы», – пишет Энтвистл.

Каждая из четырех черт Темной тетрады – нарциссизм, макиавеллизм, психопатия и садизм – состоит из определенных нежелательных качеств. По ее словам, привычки в переписке также могут пролить свет на любые темные черты характера.

«Многие люди, которых вы встречаете – на работе, на свиданиях или в интернете – могут проявлять более легкие проявления мрачных черт, такие как перепады настроения, негативизм, ригидность мышления или более темные черты, такие как манипуляция и бессердечность», – пишет она.

Психопатия характеризуется устойчивым антисоциальным поведением, импульсивностью, эгоизмом, бессердечностью и отсутствием раскаяния.

Привычки в переписке, указывающие на возможную психопатию, самореференция («я» или «мне»), слова, выражающие гнев («ненависть» и «злой»), нецензурная лексика.

«Эти модели поведения часто незаметно проникают в речь и письмо людей задолго до того, как проявляются в более явном поведении.

«Замечая эти модели, мы можем узнать и понять других, поддержать тех, кто испытывает трудности, и безопасно ориентироваться в своей социальной жизни – онлайн и офлайн – с большей осознанностью», – резюмирует психолог.

