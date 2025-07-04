Психологи назвали признаки детства с родителем-нарциссом

Tекст: Ирма Каплан

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) – это психическое расстройство, которое характеризуется «широчайшим самомнением грандиозности, потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии.

Еще одним явным признаком того, что родители человека имели нарциссические черты характера, является хроническое стремление угождать людям.

Профессор Бехари, которая специализируется на лечении людей с нарциссическим расстройством личности, и директор Центра когнитивной терапии в Нью-Джерси, предупредила, что первым явным признаком того, что человека воспитал нарцисс, является то, что он не умеет говорить «нет».

«Они не умеют говорить: «Я важен, у меня есть потребности», – сказала она HuffPost.

Доктор Крейг Малкин, психолог, объяснил, что дети родителей-нарциссов чувствовали себя больными, сумасшедшими или эгоистичными из-за выражения самых элементарных потребностей», в результате чего в дальнейшей жизни они становились совершенно безвольными.

«Ребенок нарцисса усваивает, что единственное, имеющее значение, – это то, что [он] может произвести в мире», – сказал доктор Малкин.

Это происходит потому, что нарциссы часто испытывают острую потребность в более высоких достижениях и социальном статусе ради похвалы.

Наконец, эксперты выявили, что дети нарцисса часто испытывают трудности с формированием чувства собственного достоинства, так как нарциссические родители часто пытаются жить через своих детей, подталкивая их к карьере, которую они хотели бы для себя.

Наличие нарциссического родителя также может привести к отчуждению братьев и сестер, поскольку они оба борются за внимание, причем один ребенок часто получает высокую оценку, а другой – обвинения и обиды.

Однако эксперты говорят, что этот разрушительный цикл можно разорвать. По словам психологов, дети нарциссов, которые обнаруживают, что их обзывают и оскорбляют, не лишены надежды, но им нужно засучить рукава и усердно работать над собой в эмоциональном плане.

Доктор Малкин продолжил: «Детям нарциссических родителей необходимо научиться чувствовать и выражать уязвимые чувства, такие как грусть, одиночество, страх и подавленность, по отношению к тем, кого они любят».

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