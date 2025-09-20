Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский вновь высказался по поводу возможных моделей завершения конфликта на Украине, ссылаясь на опыт Корейского полуострова и Финляндии, передает РИА «Новости».

Глава киевского режима подчеркнул, что ситуация отличается от корейской, поскольку там война окончилась без финального мирного договора. По его словам, «может случиться, что не будет финального документа об окончании войны», а президент Франции Эммануэль Макрон ранее отмечал, что гарантии безопасности можно предоставлять уже при прекращении огня, не дожидаясь итогового урегулирования.

Зеленский добавил, что никто на Украине не рассматривает варианты «корейской», «финской» или иных моделей, потому что у страны «своя история». Он указал, что прекращение огня, по мнению ряда западных лидеров, уже достаточно для предоставления гарантий безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что целью урегулирования должна стать не краткосрочная передышка, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов, проживающих в регионе. Путин подчеркнул, что власти России продолжат отстаивать интересы российского народа, что и составляет цель спецоперации на Украине.

Война на Корейском полуострове в 1950-1953 годах завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность реализации «корейского сценария» при урегулировании конфликта на Украине. Также Зеленский предупредил депутатов «Слуги народа» о необходимости принятия «трудных решений» в случае ухудшения ситуации на фронте.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России является условием для установления прочного мира на Украине.