Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине
Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии
Для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовым образом признать возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».
Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.
По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».
Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.
Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.