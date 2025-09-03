Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине

Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

Tекст: Антон Антонов

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».

Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.

По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.

Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.