Стубб заявил о возможном мире на Украине с «несправедливыми» условиями

Tекст: Денис Тельманов

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС.

Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.

Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации.

Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.

Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.

30 ноября в США прошли консультации по возможным путям мирного завершения конфликта, вопросам экономики, безопасности, выборам и территориальным спорным зонам.

3 декабря в Москве завершилась встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по урегулированию на Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон на фоне активизации международных переговоров по украинскому конфликту.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.