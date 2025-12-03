Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Стубб заявил о возможном мире на Украине с «несправедливыми» условиями
Президент Финляндии Александер Стубб указал на вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС.
Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.
Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации.
Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.
Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.
30 ноября в США прошли консультации по возможным путям мирного завершения конфликта, вопросам экономики, безопасности, выборам и территориальным спорным зонам.
3 декабря в Москве завершилась встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по урегулированию на Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон на фоне активизации международных переговоров по украинскому конфликту.
Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.