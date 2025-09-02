Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия считает неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, передает ТАСС.

Владимир Путин заявил, что такой шаг противоречит интересам безопасности России и подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет другой, особенно – за счет Российской Федерации.

Он отметил, что это решение Украины, как защищать себя, но напомнил о международных документах, по которым безопасность в Европе не должна строиться в ущерб другим государствам. Путин подчеркнул, что участие Украины в Североатлантическом альянсе стало бы долгосрочной угрозой для России.

Глава государства отдельно добавил, что в украинском конфликте Россия не преследует иных целей, кроме защиты своих интересов. По его словам, речь идет не об агрессивном поведении России, а о действиях с другой стороны, которые Москва расценивает как агрессивные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже 4 сентября запланировано совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Киеву.

Европейские страны разрабатывают сценарий возможной отправки войск на Украину с поддержкой миссии Соединенных Штатов.

В рамках обсуждения гарантий безопасности для Киева европейские страны рассматривают вариант поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу.