Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.
Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России
Президент Владимир Путин на встрече в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО, отметив долгосрочные риски для безопасности России.
Россия считает неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, передает ТАСС.
Владимир Путин заявил, что такой шаг противоречит интересам безопасности России и подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет другой, особенно – за счет Российской Федерации.
Он отметил, что это решение Украины, как защищать себя, но напомнил о международных документах, по которым безопасность в Европе не должна строиться в ущерб другим государствам. Путин подчеркнул, что участие Украины в Североатлантическом альянсе стало бы долгосрочной угрозой для России.
Глава государства отдельно добавил, что в украинском конфликте Россия не преследует иных целей, кроме защиты своих интересов. По его словам, речь идет не об агрессивном поведении России, а о действиях с другой стороны, которые Москва расценивает как агрессивные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже 4 сентября запланировано совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Киеву.
Европейские страны разрабатывают сценарий возможной отправки войск на Украину с поддержкой миссии Соединенных Штатов.
В рамках обсуждения гарантий безопасности для Киева европейские страны рассматривают вариант поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу.