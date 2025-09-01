Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!6 комментариев
AFP: Зеленский собрался провести встречу с лидерами ЕС 4 сентября
В Париже 4 сентября запланировано совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров по поводу гарантий безопасности Киеву, сообщило агентство AFP.
О планируемой встрече сообщил источник из ЕС, передает ТАСС.
По его словам, главной темой переговоров станут гарантии безопасности для Киева, а также вопросы, связанные с дальнейшим развитием дипломатических отношений. Он отметил, что «такая встреча планируется».
Источник подчеркнул, что участия президента США Дональда Трампа в переговорах не ожидается. Внимание сторон будет сосредоточено на укреплении позиций Киева в вопросах безопасности и поиске дипломатических решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября участников переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом для продолжения обсуждений на высоком уровне.