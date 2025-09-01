AFP: Зеленский собрался провести встречу с лидерами ЕС 4 сентября

Tекст: Ольга Иванова

О планируемой встрече сообщил источник из ЕС, передает ТАСС.

По его словам, главной темой переговоров станут гарантии безопасности для Киева, а также вопросы, связанные с дальнейшим развитием дипломатических отношений. Он отметил, что «такая встреча планируется».

Источник подчеркнул, что участия президента США Дональда Трампа в переговорах не ожидается. Внимание сторон будет сосредоточено на укреплении позиций Киева в вопросах безопасности и поиске дипломатических решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября участников переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом для продолжения обсуждений на высоком уровне.