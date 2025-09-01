FT узнала о созыве Макроном 4 сентября четверки единомышленников по Украине

Tекст: ир

«Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», сообщает Financial Times (FT).

На прошлой неделе руководители оборонных ведомств из так называемой «коалиции желающих» встретились и, по словам фон дер Ляйен, «разработали довольно точные планы», включая обсуждение «необходимых вопросов для эффективного наращивания войск».

«Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из самых важных суверенных решений нации. Но ощущение срочности очень велико... Это продвигается вперед. Это действительно обретает форму», – заявила тогда фон дер Ляйен.

Она высоко оценила приверженность Трампа участию в усилиях после нескольких месяцев неопределенности в европейских столицах относительно позиции президента США, который в прошлом хвалил Путина и конфликтовал с Зеленским.

«Любое военное развертывание Запада в постконфликтной Украине поддержало бы значительно усиленную украинскую армию, которая сформировала бы ядро сил сдерживания. Комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности», – заявила фон дер Ляйен.

После любого мирного соглашения Киеву понадобится «довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... ЕС наверняка придется вмешаться», считает глава ЕК.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне

опроверг обсуждение ввода войск на Украину.