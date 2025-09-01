  • Новость часаВорота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    26 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 03:58 • Новости дня

    FT узнала о созыве Макроном 4 сентября четверки единомышленников по Украине

    Tекст: ир

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября тех, кто в Вашингтоне встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне, сообщили FT три дипломата, проинформированные о ситуации.

    «Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», сообщает Financial Times (FT).

    На прошлой неделе руководители оборонных ведомств из так называемой «коалиции желающих» встретились и, по словам фон дер Ляйен, «разработали довольно точные планы», включая обсуждение «необходимых вопросов для эффективного наращивания войск».

    «Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из самых важных суверенных решений нации. Но ощущение срочности очень велико... Это продвигается вперед. Это действительно обретает форму», – заявила тогда фон дер Ляйен.

    Она высоко оценила приверженность Трампа участию в усилиях после нескольких месяцев неопределенности в европейских столицах относительно позиции президента США, который в прошлом хвалил Путина и конфликтовал с Зеленским.

    «Любое военное развертывание Запада в постконфликтной Украине поддержало бы значительно усиленную украинскую армию, которая сформировала бы ядро сил сдерживания. Комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности», – заявила фон дер Ляйен.

    После любого мирного соглашения Киеву понадобится «довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... ЕС наверняка придется вмешаться», считает глава ЕК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне

    опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (7)
    31 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине, подробности о судне пока неизвестны.

    Судно получило значительные повреждения и стало тонуть вблизи Одессы, передает ТАСС. По информации украинского издания «Страна», сухогруз, предположительно, подорвался на морской мине. На опубликованных кадрах видно, что судно имеет сильный дифферент на корму. Название и принадлежность сухогруза не раскрываются.

    Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют. Это уже не первый случай инцидентов с минами в этом районе: ранее в августе взрыв двух мин на пляже Одесской области привел к гибели трех человек. С 2022 года украинские военные активно устанавливали мины в Черном море, после штормов дрейфующие боеприпасы неоднократно обнаруживали даже у турецкого побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе. Страны НАТО приняли решение разминировать Черное море.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    Комментарии (5)
    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованных видеозаписях ликвидатор бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия полностью закрыл лицо шлемом, что препятствует его идентификации по фото и видео.

    Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

    Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, 11 аппаратов были сбиты над Волгоградской областью, еще восемь – над Ростовской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников в ночь на субботу над рядом российских регионов и Черным морем.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, написал в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    «Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.

    Клименко добавил, что через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

    «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 22:28 • Новости дня
    Прохожие задержали стрелявшего во Львове на западе Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во Львове, на западе Украины, где днем ранее застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов на улице Владимира Великого.

    «Мужчину, который, вероятно, стрелял из пневматического пистолета во Львове, прохожие задержали до прибытия полиции. По данным правоохранителей, во время конфликта с двумя мужчинами он сделал три выстрела. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», – сказано в Telegram-канале украинской телерадиокомпании «Общественное».

    Как уточняет ТАСС, на странице полиции Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), данная информация подтверждена.

    Напомним, во Львове 30 августа был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 04:58 • Новости дня
    Освобождение Камышевахи дало войскам России контроль над 30 км границы ДНР

    Марочко: Освобождение Камышевахи обеспечило контроль над 30 км границы ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Военные России после освобождения Камышевахи в ДНР получили контроль над 30 км границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он подчеркнул, что под контроль российских сил «перешло более 30 км границы в данном районе» на стыке ДНР и Днепропетровской области Украины.

    По словам Марочко, российские силы также продолжают продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. Он добавил, что боевые действия идут и на Краснолиманском направлении, где происходит продвижение на север вдоль границы ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Волгоградская область подверглась атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    В ряде южных районов региона зафиксировали локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, но их оперативно ликвидировали. В Средней Ахтубе один из беспилотников упал на дорогу на улице Смирнова, где сейчас работают саперы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волгоградский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Днепропетровске на Украине произошли взрывы, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Укринформ: «Взрывы в Днепре (до переименования город Днепропетровск)», передает РИА «Новости».

    На момент происшествия в некоторых районах Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    В воскресенье в районе Черноморска Одесской области Украины были зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    В Нидерландах предложили прекратить военную помощь Украине

    Партия FvD в Нидерландах предложила прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крайне правая партия Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) выступила за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, говорится в ее предвыборном манифесте.

    В документе говорится: «Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины». По мнению партии, такой шаг позволит стране сэкономить миллиарды евро, передает РИА «Новости».

    FvD подчеркивает, что сокращенные расходы можно будет направить на укрепление национальной безопасности и повышение благосостояния жителей Нидерландов. Партия также критикует участие в международных конфликтах и настаивает на приоритете внутренних интересов.

    Ранее главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске двух зенитных ракетных комплексов Patriot и примерно 300 военнослужащих в Польшу с первого декабря. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Европейский союз продолжит оказывать поддержку Украине и разрабатывать новые санкции против России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
    Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге
    В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации