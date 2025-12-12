Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украина намерена предложить Соединенным Штатам создание в Донбассе свободной экономической зоны для привлечения американских бизнес-интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

В материале подчеркивается, что инициатива входит в последний мирный план, направленный на вовлечение президента США Дональда Трампа в разрешение конфликта в регионе.

Источники издания отмечают, что Трамп считает Киев более уязвимой стороной на фоне коррупционного скандала и ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Один из чиновников в анонимном комментарии добавил: «Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».

Попытка Украины заинтересовать США через экономические предложения связана с желанием получить политическую поддержку в условиях продолжающегося противостояния на Украине. По данным издания, Белый дом тщательно отслеживает развитие ситуации и реагирует на внутренние конфликты в украинском руководстве.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона предлагала украинской создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей.

Президент России Владимир Путин пояснял, что конфликт на Украине завершится, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий.