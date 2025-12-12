Дмитриев сравнил Орбана с главным героем из «Игры престолов»

Дмитриев сравнил борющегося с ЕС Орбана с Джоном Сноу из «Игры престолов»

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Орбан в образе Джона Сноу «защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза» и борется за сокращение миграции, конкурентоспособность и восстановление здравого смысла, передает ТАСС.

В публикации Дмитриева содержалась видеоцитата из сериала, где персонаж борется с превосходящими силами противников. Он отметил, что помощь в этом уже идет, ссылаясь на иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании убытков.

Дмитриев ранее подчеркивал серьезные последствия для Евросоюза в случае решения о бессрочной заморозке российских активов, а также отмечал, что Орбан выделяет незаконность действий ЕС и их разрушительное влияние на западные системы. По оценке Дмитриева, такие шаги будут иметь еще более тяжелые последствия, чем цензура, массовая миграция и бюрократическая неэффективность.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непоправимом ущербе для Евросоюза из-за возможного решения Совета ЕС по бессрочной заморозке российских активов.

Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

Россия запустила процесс возвращения замороженных в Евросоюзе активов.