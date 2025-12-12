Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Дмитриев сравнил борющегося с ЕС Орбана с Джоном Сноу из «Игры престолов»
Премьер-министр Виктор Орбан в образе Джона Сноу из «Игры престолов» защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов Евросоюза, заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Орбан в образе Джона Сноу «защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза» и борется за сокращение миграции, конкурентоспособность и восстановление здравого смысла, передает ТАСС.
В публикации Дмитриева содержалась видеоцитата из сериала, где персонаж борется с превосходящими силами противников. Он отметил, что помощь в этом уже идет, ссылаясь на иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании убытков.
Дмитриев ранее подчеркивал серьезные последствия для Евросоюза в случае решения о бессрочной заморозке российских активов, а также отмечал, что Орбан выделяет незаконность действий ЕС и их разрушительное влияние на западные системы. По оценке Дмитриева, такие шаги будут иметь еще более тяжелые последствия, чем цензура, массовая миграция и бюрократическая неэффективность.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непоправимом ущербе для Евросоюза из-за возможного решения Совета ЕС по бессрочной заморозке российских активов.
Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.
Россия запустила процесс возвращения замороженных в Евросоюзе активов.