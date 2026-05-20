  • Новость часаВоенкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    20 мая 2026, 14:37 • Новости дня

    Воспитатель детсада из Приморья получила условный срок за ожоги глаз у детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Приморском крае вынесли приговор сотруднице детского сада, по вине которой пять малышей получили термические травмы роговицы из-за включенного бактерицидного облучателя, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

    Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя к полутора годам лишения свободы условно. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей младше шести лет, передает РИА «Новости».

    «Суд признал воспитателя виновной... назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев», – сообщила Оленева.

    Помимо условного срока, осужденную лишили права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью на один год. Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда сотрудница детсада нарушила инструкции и включила медицинский облучатель в присутствии детей.

    Достоверно зная о запрете использования прибора при людях, женщина оставила группу без должного присмотра. В результате с 7 по 11 февраля пятеро воспитанников получили термические ожоги роговицы глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года десять воспитанников детсада в Анадыре пострадали от включенных кварцевых ламп.

    В сентябре следователи отправили под суд экс-директора приморского детсада из-за термических ожогов у ребенка.

    В мае текущего года правоохранительные органы Дагестана задержали троих сотрудников махачкалинского дошкольного учреждения после травмирования малолетней девочки.

    19 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти и жители Калининградской области сохраняют спокойствие в ответ на заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможных сценариях военных действий против региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, подчеркнув, что подобные высказывания появляются не впервые.

    «Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год», – отметил он в интервью ИС «Вести». По словам губернатора, подобная риторика, как правило, активизируется «либо весной, либо осенью», а сами калининградцы «спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны».

    Беспрозванных также напомнил о роли Балтийского флота, который обеспечивает безопасность не только области, но и всей западной границы России. «Соседям» он посоветовал учитывать, что в регионе сосредоточены значительные силы обороны.

    Отдельно губернатор подчеркнул работу спецслужб и проведение военных мероприятий: «Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона». Он добавил, что в настоящее время проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, и призвал тех, кто делает подобные заявления, учитывать этот фактор.

    Беспрозванных также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего о готовности жестко реагировать на любые попытки блокады Калининградской области.

    По словам губернатора, несмотря на внешнее давление и ограничения, регион продолжает развиваться, в том числе в сфере логистики и морских перевозок. Он отметил, что ряд стран вводит ограничения на поставки в область товаров, которые не подпадают под санкции, и в ответ реализуются программы по развитию портовой инфраструктуры и паромного сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту инициативу суицидальной паранойей.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни.

    Комментарии (7)
    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    Комментарии (81)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме о Золотой Орде призвал ученых изменить стереотипное восприятие истории Великой Степи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, сообщает  ТАСС.

    На международном симпозиуме, посвященном этой теме, он отметил, что история Великой Степи до сих пор часто воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», что, по его мнению, заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого.

    Выступая перед участниками симпозиума, Токаев подчеркнул необходимость расширить научный взгляд на Золотую Орду и уйти от односторонних интерпретаций. Президент обратился к исследователям с предложением сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

    «Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», – сказал Токаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археологи в Астраханской области сообщили о падении лошади в склеп времен Золотой Орды с возрастом захоронения не менее 500 лет.

    До этого в Горно-Алтайске прошла II Международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

    Комментарии (31)
    19 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ереване во время предвыборного выступления премьер-министра Армении охранники оттащили пожилого мужчину, чей внук трагически погиб в армейской казарме.

    Инцидент произошел на предвыборном митинге Никола Пашиняна, передает РИА «Новости». Пожилой мужчина напомнил главе правительства о трагедии, случившейся в январе 2023 года. Тогда при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, среди которых был внук пенсионера.

    После обращения мужчины охрана армянского лидера зажала ему рот и силой увела в сторону. Сам политик прокомментировал ситуацию, обратившись к собравшимся. «Его подослали политические противники», – заявил Пашинян своим сторонникам.

    Это уже третья публичная стычка политика за последние два дня. Накануне он вступил в перепалку с карабахским армянином, обвинив его в продвижении азербайджанских нарративов.

    Адвокат Роман Ерицян сообщил, что позже участника конфликта задержали. Днем ранее Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику женщину и пообещал уничтожить своих политических оппонентов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении накричал на сестру пропавшего без вести офицера. В тот же день правоохранительные органы задержали вступившего с ним в перепалку переселенца из Карабаха.

    Неделей ранее полицейские увезли в отделение назвавшего политика предателем мужчину.

    Комментарии (3)
    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    Комментарии (12)
    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Участник «Времени героев» стал зампредом правительства Ивановской области

    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области
    @ t.me/vremyageroev2024

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    Комментарии (17)
    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русские поговорки

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Агроном Воробьев объяснил, какими проблемами для дачника обернется посадка сосен

    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Посадка сосен на дачном участке может обернуться проблемами в будущем: хвойный опад закисляет почву и ухудшает условия для огородных культур, а взрослые деревья со временем разрастаются и начинают затенять и занимать значительную часть участка, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. В настоящее время набирает популярность мода на высаживание сосен на дачных и садовых участках.

    «Во-первых, нужно разделять дачные и садовые участки. Дачные предназначены для отдыха, и на них можно высаживать практически что угодно. Что касается садовых участков, то есть того, что сейчас называется СНТ, это земли сельхозназначения. Изначально такие участки предназначены прежде всего для выращивания урожая, максимум – с небольшими цветниками и компактной зоной газона», – говорит Воробьев.

    Он отмечает, что, например, в Нидерландах пахотные земли считаются национальным достоянием: их буквально отвоевывают у моря с помощью специальных технологий. Поэтому любые нарушения строго пресекаются – если на такой земле посадить неподходящие культуры или построить сарай прямо на пашне, владельцу грозят штрафы и требование восстановить участок в первоначальном виде.

    Он также отмечает, что сосны постепенно закисляют почву вокруг себя, и связано это прежде всего с хвойным опадом. Иглы, кора и мелкие ветви медленно разлагаются, выделяя органические кислоты и снижая уровень pH. Со временем под деревом формируется плотный кислый слой, который меняет свойства почвы. В таких условиях многие садовые культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую среду, растут хуже. Зато для голубики, рододендронов и ряда лесных растений такая среда, наоборот, оказывается благоприятной.

    «Предположим, владельцы садового участка в СНТ не хотят выращивать яблони и решают посадить сосны. Проблема не только в том, что хвойный опад закисляет почву. Его, в конце концов, можно собрать и вывезти или даже продать тем, кто выращивает голубику, поскольку хвойный опад используется для создания подходящего субстрата. Основная проблема возникнет позже, у потомков таких новоявленных ландшафтных дизайнеров», – считает агроном.

    Он объясняет, что строевой лес – те самые корабельные сосны с ровными стволами и небольшой кроной наверху – формируется только тогда, когда деревья растут густо. На открытом месте сосна выглядит совсем иначе. Достаточно вспомнить картины Шишкина: сосна, растущая посреди луга, – это большое раскидистое дерево с широкой неправильной кроной. Поэтому на небольшом участке такая сосна со временем начнет занимать слишком много места.

    «Когда потомки нынешних огородников поймут, что огромное дерево затеняет весь участок и больше не нужно, возникнет вопрос, как его убрать. Просто срубить сосну уже не получится, потому что рядом будут постройки, посадки и другие объекты. И тогда потомки скажут «большое спасибо» за идею сажать сосны на садовых участках», – заключил Воробьев.

    Ранее генеральный директор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году дачники средней полосы могут вырастить в открытом грунте арбузы и дыни. При этом он подчеркнул, что важно выбрать правильный сорт, соблюсти сроки посева и обеспечить растениям подготовленную почву.

    Комментарии (10)
    20 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обошли YouTube по популярности среди россиян

    Большинство российских зрителей предпочитают отечественные платформы «VK Видео» и Rutube для просмотра длинных видеороликов, при этом зарубежный хостинг столкнулся с рекордным оттоком аудитории, такие данные представлены в исследовании ВЦИОМ.

    Большинство россиян выбирают отечественные сервисы для просмотра продолжительного контента, говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

    Лидером рынка стала платформа «VK Видео», которую предпочитают 61% интернет-пользователей. Вторую строчку занял Rutube с показателем 49%, оставив YouTube на третьем месте с 44%.

    Зарубежный хостинг демонстрирует наибольший отток аудитории, поскольку 43% граждан отказались от его использования. Переключение зрителей с других крупных платформ оказалось менее заметным и составило от 13% до 20%. По уровню узнаваемости «VK Видео» также удерживает первенство, обходя конкурентов с результатом 57%.

    Традиционное телевидение постепенно уступает позиции интернету, где 39% пользователей смотрят трансляции телеканалов. При этом 45% опрошенных допускают полное замещение классического эфира онлайн-сервисами в будущем.

    В опросе приняли участие 2032 россиянина в возрасте от 14 лет, он проводился 17-21 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российский сервис «VK Видео» возглавил рейтинг видеохостингов по ежедневному охвату аудитории.

    Осенью прошлого года среднее время просмотра YouTube в России сократилось примерно на две трети.

    Комментарии (3)
    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    #{image=2624171}

    Комментарии (12)
    19 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций

    Politico: Евросоюз будет обсуждать продление антироссийских санкций раз в год

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз рассматривает возможность изменить сроки утверждения ограничительных мер против России, увеличив интервал с шести месяцев до одного года.

    Евросоюз планирует пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, рассматривая вариант утверждения мер раз в год, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к предстоящему саммиту, передает РИА «Новости».

    «Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце», – говорится в публикации. Журналисты ссылаются на информацию от пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.

    Москва неоднократно подчеркивала свою способность справляться с экономическим давлением. Западные страны начали вводить ограничения против России несколько лет назад и продолжают политику их усиления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению двадцать первого пакета антироссийских санкций. Европейский союз планирует ввести эти ограничения до первого июля. В сентябре прошлого года Совет ЕС продлил действие всех рестрикций против России на полгода.

    Комментарии (13)
    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    @ Fang Jianfei/VCG/Visual China Gr/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    Комментарии (7)
    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    FT: Трамп предложил Китаю и России объединить усилия против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    Комментарии (13)
    Главное
    Путин в Пекине встретился с героем совместного фото 2000 года
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Пашинян пообещал забрать завод у политического конкурента
    Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
    Changan сообщил о планах локализовать в России восемь новых моделей

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации