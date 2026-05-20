За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.4 комментария
Воспитатель детсада из Приморья получила условный срок за ожоги глаз у детей
В Приморском крае вынесли приговор сотруднице детского сада, по вине которой пять малышей получили термические травмы роговицы из-за включенного бактерицидного облучателя, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя к полутора годам лишения свободы условно. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей младше шести лет, передает РИА «Новости».
«Суд признал воспитателя виновной... назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев», – сообщила Оленева.
Помимо условного срока, осужденную лишили права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью на один год. Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда сотрудница детсада нарушила инструкции и включила медицинский облучатель в присутствии детей.
Достоверно зная о запрете использования прибора при людях, женщина оставила группу без должного присмотра. В результате с 7 по 11 февраля пятеро воспитанников получили термические ожоги роговицы глаз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года десять воспитанников детсада в Анадыре пострадали от включенных кварцевых ламп.
В сентябре следователи отправили под суд экс-директора приморского детсада из-за термических ожогов у ребенка.
В мае текущего года правоохранительные органы Дагестана задержали троих сотрудников махачкалинского дошкольного учреждения после травмирования малолетней девочки.