Воспитатель детсада из Приморья получила условный срок за ожоги глаз у детей

Tекст: Дарья Григоренко

Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя к полутора годам лишения свободы условно. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей младше шести лет, передает РИА «Новости».

«Суд признал воспитателя виновной... назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев», – сообщила Оленева.

Помимо условного срока, осужденную лишили права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью на один год. Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда сотрудница детсада нарушила инструкции и включила медицинский облучатель в присутствии детей.

Достоверно зная о запрете использования прибора при людях, женщина оставила группу без должного присмотра. В результате с 7 по 11 февраля пятеро воспитанников получили термические ожоги роговицы глаз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года десять воспитанников детсада в Анадыре пострадали от включенных кварцевых ламп.

В сентябре следователи отправили под суд экс-директора приморского детсада из-за термических ожогов у ребенка.

В мае текущего года правоохранительные органы Дагестана задержали троих сотрудников махачкалинского дошкольного учреждения после травмирования малолетней девочки.