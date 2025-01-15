В детсаду Анадыря десять воспитанников пострадали от кварцевых ламп

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Анадыря проводит проверку после инцидента в детском саду «Сказка», где десять детей получили термические ожоги век и окологлазничной области. Предварительно установлено, что причиной стал включенный кварцевый облучатель в игровой комнате, сообщает РИА «Новостиа».

Администрация Анадыря уточняет, что за медицинской помощью обратились 11 детей с жалобами на покраснение вокруг глаз. Врач-офтальмолог диагностировал легкие ожоги у десяти детей и средние у одного ребенка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится проверка на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в детском саду. Работники администрации сообщили, что восемь детей вернулись в детский сад на следующий день без последствий.

По словам администрации, идет служебное расследование причин произошедшего, результаты которого будут известны позднее.

Ранее в Нижнем Новгороде 17 учеников кадетской школы получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, сообщили в региональном минздраве. Полиция также проводила проверку по факту ослепления лазером 12-летнего ребенка в театре в центре Москвы.