Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.0 комментариев
В детсаду Анадыря десять воспитанников пострадали от кварцевых ламп
В детском саду «Сказка» в Анадыре десять детей получили ожоги век и окологлазничной области из-за включенных кварцевых ламп в игровой комнате.
Прокуратура Анадыря проводит проверку после инцидента в детском саду «Сказка», где десять детей получили термические ожоги век и окологлазничной области. Предварительно установлено, что причиной стал включенный кварцевый облучатель в игровой комнате, сообщает РИА «Новостиа».
Администрация Анадыря уточняет, что за медицинской помощью обратились 11 детей с жалобами на покраснение вокруг глаз. Врач-офтальмолог диагностировал легкие ожоги у десяти детей и средние у одного ребенка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время проводится проверка на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в детском саду. Работники администрации сообщили, что восемь детей вернулись в детский сад на следующий день без последствий.
По словам администрации, идет служебное расследование причин произошедшего, результаты которого будут известны позднее.
Ранее в Нижнем Новгороде 17 учеников кадетской школы получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, сообщили в региональном минздраве. Полиция также проводила проверку по факту ослепления лазером 12-летнего ребенка в театре в центре Москвы.