Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Экс-главу детсада в Приморье отправили под суд за ожоги у ребенка
Завершено расследование дела о халатности в отношении экс-директора приморского детсада, весной ребенок в заведении получил ожоги, прыгнув в золу в котельной, сообщили в региональной прокуратуре.
Должностные лица, по версии следствия, не убрали золу из котельной, они не огородили ее от посторонних, несмотря на требования закона, указало ведомство, передает РИА «Новости».
В результате пострадал ребенок 2018 года рождения.
Дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
В июне в Калининграде девятилетняя девочка получила серьезные ожоги и попала в реанимацию после неосторожного обращения с зажигалкой.
В городе Братск в Иркутской области семилетний ребенок поджег бумагу, вспыхнула квартира, из пожара спасли троих детей.