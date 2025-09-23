Экс-главу детсада в Приморье отправили под суд за ожоги у ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Должностные лица, по версии следствия, не убрали золу из котельной, они не огородили ее от посторонних, несмотря на требования закона, указало ведомство, передает РИА «Новости».

В результате пострадал ребенок 2018 года рождения.

Дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

В июне в Калининграде девятилетняя девочка получила серьезные ожоги и попала в реанимацию после неосторожного обращения с зажигалкой.

В городе Братск в Иркутской области семилетний ребенок поджег бумагу, вспыхнула квартира, из пожара спасли троих детей.