Следствие обвинило мэра Владимира во взятке за помощь похоронному бизнесу

СК обвинил мэра города Владимира Дмитрия Наумова в получении взятки в 1,1 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконной похоронной деятельности во Владимире. За оказанные услуги он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей.

Следователи уточняют, что обвиняемый способствовал назначению участников организованной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Кроме того, он издал нормативный акт, ограничивавший права других предпринимателей в сфере ритуальных услуг. Как отмечается, «решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов регионального УФСБ».

В ходе обысков по местам жительства и работы Наумова были изъяты деньги, украшения, дорогостоящий автомобиль и другие ценности. По ходатайству следствия суд поместил Наумова под стражу. Жителям Московской области предъявлено обвинение по статье «дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Все уголовные дела объединены в одно производство. Помимо этого, взяткодатели и еще одиннадцать человек проходят фигурантами по делу о хищении средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей. Следователи продолжают устанавливать всех возможных участников противоправной деятельности.

Напомним, в конце августа правоохранительные органы задержали главу города Владимира Дмитрия Наумова по подозрению в крупном мошенничестве.

Позднее в отношении Наумова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.