Мэра Владимира Наумова задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали главу города Владимира Дмитрия Наумова по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.
Наумова задержали утром на рабочем месте в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере, сказал собеседник ТАСС.
По этим данным, дело связано с операциями по землям на кладбище. В отношении Наумова проводятся следственные действия.
Наумов занимает пост мэра Владимира с ноября 2022 года. До этого он руководил администрацией Гороховецкого района во Владимирской области.
Напомним, бывшего главу Челябинской области Александра Уфимцева задержали в аэропорту при попытке покинуть территорию России, его подозревают в мошенничестве.
До этого в Самаре замруководителя департамента управления имуществом города заподозрили в продаже квартир департаменту по завышенной цене через свою бывшую супругу.