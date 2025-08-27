Мэра Владимира Наумова задержали по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Наумова задержали утром на рабочем месте в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере, сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, дело связано с операциями по землям на кладбище. В отношении Наумова проводятся следственные действия.

Наумов занимает пост мэра Владимира с ноября 2022 года. До этого он руководил администрацией Гороховецкого района во Владимирской области.

Напомним, бывшего главу Челябинской области Александра Уфимцева задержали в аэропорту при попытке покинуть территорию России, его подозревают в мошенничестве.

До этого в Самаре замруководителя департамента управления имуществом города заподозрили в продаже квартир департаменту по завышенной цене через свою бывшую супругу.