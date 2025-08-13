В Самаре задержали замглавы имущественного департамента

Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.19 комментариев
В Самаре за махинации задержали замглавы имущественного департамента
В Самаре заместителя руководителя департамента управления имуществом города подозревают в продаже квартир департаменту по завышенной цене через свою бывшую супругу.
Чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК России по Самарской области в Telegram, уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).
По данным следствия, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил муниципальный контракт с бывшей супругой, по которому департамент приобрел у нее четыре квартиры по завышенной цене. Эти квартиры предназначались для специализированного жилищного фонда, а действия чиновника нанесли бюджету региона ущерб не менее 4 млн рублей.
По месту жительства и работы задержанного прошли обыски, изъята документация, ценное имущество и денежные средства для возмещения ущерба бюджету. Подозреваемый допрашивается следствием.
