Суд приговорил бывшего мэра города Тулун к пяти годам колонии
Экс-мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих признал себя виновным в суде по делу о превышении полномочий, халатности и растрате, он заключил досудебное соглашение.
Карих признал вину по четырем статьям – превышение и злоупотребление должностными полномочиями, халатность и растрата, передает РИА «Новости».
Суд установил, что Карих в 2014-2023 годах не расселил 29 семей из аварийного общежития и в 2020 году незаконно включил жильцов 11 домов в реестр пострадавших от наводнения, что дало им право на получение нового жилья.
Также, по данным суда, экс-мэр оформил муниципальный участок на аффилированных лиц, причинив ущерб на 1,2 млн рублей, и незаконно передал земельный участок сыну, что принесло ущерб еще на 412 тыс. рублей.
В ходе расследования Карих признал вину, заключил досудебное соглашение и частично возместил ущерб. Осужденный взят под стражу в зале суда. По делу о соучастниках расследование продолжается, отмечает прокуратура области.
Карих возглавлял Тулун с 2010 года. Он ранее был судим за служебный подлог. Суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей. Наказание отменили из-за истечения срока давности преступления, совершенного в 2011 году.