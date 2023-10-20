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Мэра Тулуна арестовали по делу о мошенничестве
Мэр Тулуна Иркутской области Карих арестован за мошенничество с аварийным жильем
Суд арестовал до 1 декабря мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере при расселении аварийного жилья, сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, Юрий Карих с соучастниками предоставил фиктивные данные для выделения двух квартир стоимостью более 4 млн рублей людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе, недвижимость продали, а деньги присвоили. Кариху предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, следует из сообщения на сайте прокуратуры Иркутской области.
Кроме того, по делу проходят еще пять фигурантов, их также обвинили в мошенничестве. В региональном СК сообщили, что в числе соучастников преступления бывшие председатель и начальник отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. Отмечается, что трое находятся под подпиской о невыезде, двоим – избрали запрет определенных действий.
Ранее задержание Кариха подтвердили в СК. Исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Андрей Нижегородцев.
Карих возглавляет Тулун с 2010 года. Ранее он был судим за служебный подлог, суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей. Из-за истечения срока давности преступления, которое было совершено в 2011 году, наказание отменили.