Мэра Тулуна арестовали по делу о мошенничестве

Мэр Тулуна Иркутской области Карих арестован за мошенничество с аварийным жильем

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, Юрий Карих с соучастниками предоставил фиктивные данные для выделения двух квартир стоимостью более 4 млн рублей людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе, недвижимость продали, а деньги присвоили. Кариху предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, следует из сообщения на сайте прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, по делу проходят еще пять фигурантов, их также обвинили в мошенничестве. В региональном СК сообщили, что в числе соучастников преступления бывшие председатель и начальник отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. Отмечается, что трое находятся под подпиской о невыезде, двоим – избрали запрет определенных действий.

Ранее задержание Кариха подтвердили в СК. Исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Андрей Нижегородцев.

Карих возглавляет Тулун с 2010 года. Ранее он был судим за служебный подлог, суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей. Из-за истечения срока давности преступления, которое было совершено в 2011 году, наказание отменили.