  • Новость часаСуд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 17:00 • Экономика

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины?

    Центробанк подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Регулятор принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении ЦБ. В пресс-службе пояснили, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

    Центробанк также рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН. «Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях (как в дружественных, так и в недружественных странах), будет определен после вступления решения суда в законную силу», – приводит «Интерфакс» заявление ЦБ.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее подливавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, ЕК рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Один из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    Принятие решений по вопросам финансовых программ для Киева назначено на заседание Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки украинской стороны.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    В экспертном сообществе решение регулятора называют логичным и выверенным. «Сейчас крайне высока вероятность того, что ЕС все-таки примет решение об изъятии наших замороженных активов. На этот случай у Москвы должна быть своего рода «страховка». Если у ЦБ, в ведении которого находятся золотовалютные резервы и валютная часть, отбирают собственность, значит он должен компенсировать ее за счет тех стран, которые поучаствовали фактически в воровстве и ограблении», – пояснил экономист Алексей Бобровский.

    На этом фоне собеседник напомнил практику западных держателей долгов. «Они не отказываются от претензий, даже если ввиду геополитики, военных или экономических ситуаций, казалось бы, долг или активы пропали. Мы действуем примерно так же: наш встречный иск станет экономико-политическим фактором», – подчеркнул Бобровский.

    По мнению германского политолога Александра Рара, Центробанку следовало бы попытаться подать иск на Euroclear не только в российский суд, но и правовой институт одной из стран БРИКС. «Российские суды Евросоюз сейчас игнорирует. Но если юрисдикция другой державы скажет свое веское слово, такая мера станет для Европы более запугивающим фактором и сильно охладит горячие головы некоторых евробюрократов», – рассуждает он.

    «Формальная цель Банка России – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, есть высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – указал Любич.

    Экономист Василий Колташов согласен, что решение арбитража станет «серьезным аргументом в дипломатической борьбе вокруг замороженных российских активов и фактором, влияющим на Бельгию». Впрочем, по его мнению, существуют риски того, что вопрос о конфискации средств России сведется к судебному разбирательству. «Другими словами, может быть российское судебное решение и некий вердикт европейской инстанции. Это превратится в вечный спор, а евробюрократия, между тем, экспроприирует деньги», – уточнил спикер.

    Вероятен и сценарий, при котором претензия Центробанка может быть отозвана. Но произойдет это только в том случае, если «европейские чиновники одумаются и вернут России активы», добавил Бобровский. Правда, признается аналитик, шансы на это – микроскопические. Следовательно, Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело и удовлетворит иск ЦБ, потому что требование регулятора о компенсации более чем законны – причем, по всем международным стандартам, добавил экономист.

    От отметил, что конфисковывать суверенные активы можно только в двух случаях: по решению либо Совбеза ООН в рамках санкций международного порядка, либо некого военного трибунала, который может быть осуществим только над проигравшей стороной конфликта.

    Как напомнил Колташов, расчет ЕК был на то, что Москва потерпит поражение и возвращать замороженные активы не придется вовсе. «В реальности ситуация приобретает иной характер: Россия побеждает и усиливается. В таких условиях разговор с Бельгией и Евросоюзом будет вестись жестко», – допускает он. По мнению собеседника, вердикт Арбитражного суда может включать сведения о потерях Банка России в связи с действиями европейских стран.

    Стратегия ЦБ заключается в формировании резервов в физическом золоте, и регулятор, вероятно, предоставит подтверждающие это документы. Собеседник указал: стоимость золота по состоянию на август 2024 года составляла 2500 долларов за тройскую унцию, а в октябре 2025 года достигла 4000 долларов.

    «То есть гипотетически Центробанк мог бы вывести капиталы из бумаг и вложить в физическое золото, что привело бы к увеличению стоимости этих активов в полтора раза. Но бельгийский депозитарий заблокировал доступ к российскому имуществу, и Банк России потерял огромные деньги», – детализировал экономист. По его оценкам, упущенная выгода составляет не менее 150 млрд долларов. «А сколько стоит сама Бельгия?», – иронично отметил Колташов.

    В этой связи принципиально важно, какое решение по активам примет ЕС на предстоящем саммите. Есть несколько вариантов развития событий, считает Бобровский. Первый предполагает, что при голосовании по активам целый ряд стран – Словакия, Венгрия, Бельгия, Франция, Италия – выступят против инициативы ЕК.

    «Тогда европейским чиновникам придется искать другие способы финансирования Украины, и самым вероятным является выпуск необеспеченных нашими активами общеевропейских облигаций. Вместе с тем, они попытаются придумать новый механизм обхода единогласного принятия решения. – детализировал эксперт. –

    Вероятно, кого-то лишат права голоса. Это ускорит процесс развала Евросоюза».

    «Второй вариант предполагает, что мнение высказывающихся против не учитывают, и экспроприацию российских средств одобряют большинством. Далее осуществляется физическое и техническое изъятие активов, находящих в Euroclear. В этом случае запустится необратимый процесс уничтожения финансовой системы Европы: система депозитария начинает давать сбой», – описывает аналитик.

    «Тогда крупные инвесторы – в том числе, арабские и китайские – сменят юрисдикцию и уйдут в Британию, в США, на Ближний Восток, в Сингапур, появятся условия для полномасштабного оттока капитала с последующим кризисом на долговом рынке Европы», – считает экономист. Он отметил, что такой процесс растянется на несколько лет, но будет необратимым.

    Главное
    Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников
    Шарий рассказал о воровстве Джонсоном и Ермаком денег ООН
    Ушаков прокомментировал слова Зеленского о референдуме в Донбассе
    Российские войска освободили за неделю восемь населенных пунктов в зоне СВО
    Финляндия одобрила покупку у США ракет средней дальности для F-35
    На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат
    Слово «зажировка» включили в официальный словарь русского языка

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации