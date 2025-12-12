Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

Центробанк подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Регулятор принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении ЦБ. В пресс-службе пояснили, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Центробанк также рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН. «Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях (как в дружественных, так и в недружественных странах), будет определен после вступления решения суда в законную силу», – приводит «Интерфакс» заявление ЦБ.

Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее подливавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, ЕК рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Один из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

Принятие решений по вопросам финансовых программ для Киева назначено на заседание Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки украинской стороны.

ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

В экспертном сообществе решение регулятора называют логичным и выверенным. «Сейчас крайне высока вероятность того, что ЕС все-таки примет решение об изъятии наших замороженных активов. На этот случай у Москвы должна быть своего рода «страховка». Если у ЦБ, в ведении которого находятся золотовалютные резервы и валютная часть, отбирают собственность, значит он должен компенсировать ее за счет тех стран, которые поучаствовали фактически в воровстве и ограблении», – пояснил экономист Алексей Бобровский.

На этом фоне собеседник напомнил практику западных держателей долгов. «Они не отказываются от претензий, даже если ввиду геополитики, военных или экономических ситуаций, казалось бы, долг или активы пропали. Мы действуем примерно так же: наш встречный иск станет экономико-политическим фактором», – подчеркнул Бобровский.

По мнению германского политолога Александра Рара, Центробанку следовало бы попытаться подать иск на Euroclear не только в российский суд, но и правовой институт одной из стран БРИКС. «Российские суды Евросоюз сейчас игнорирует. Но если юрисдикция другой державы скажет свое веское слово, такая мера станет для Европы более запугивающим фактором и сильно охладит горячие головы некоторых евробюрократов», – рассуждает он.

«Формальная цель Банка России – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, есть высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании.

Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

«Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – указал Любич.

Экономист Василий Колташов согласен, что решение арбитража станет «серьезным аргументом в дипломатической борьбе вокруг замороженных российских активов и фактором, влияющим на Бельгию». Впрочем, по его мнению, существуют риски того, что вопрос о конфискации средств России сведется к судебному разбирательству. «Другими словами, может быть российское судебное решение и некий вердикт европейской инстанции. Это превратится в вечный спор, а евробюрократия, между тем, экспроприирует деньги», – уточнил спикер.

Вероятен и сценарий, при котором претензия Центробанка может быть отозвана. Но произойдет это только в том случае, если «европейские чиновники одумаются и вернут России активы», добавил Бобровский. Правда, признается аналитик, шансы на это – микроскопические. Следовательно, Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело и удовлетворит иск ЦБ, потому что требование регулятора о компенсации более чем законны – причем, по всем международным стандартам, добавил экономист.

От отметил, что конфисковывать суверенные активы можно только в двух случаях: по решению либо Совбеза ООН в рамках санкций международного порядка, либо некого военного трибунала, который может быть осуществим только над проигравшей стороной конфликта.

Как напомнил Колташов, расчет ЕК был на то, что Москва потерпит поражение и возвращать замороженные активы не придется вовсе. «В реальности ситуация приобретает иной характер: Россия побеждает и усиливается. В таких условиях разговор с Бельгией и Евросоюзом будет вестись жестко», – допускает он. По мнению собеседника, вердикт Арбитражного суда может включать сведения о потерях Банка России в связи с действиями европейских стран.

Стратегия ЦБ заключается в формировании резервов в физическом золоте, и регулятор, вероятно, предоставит подтверждающие это документы. Собеседник указал: стоимость золота по состоянию на август 2024 года составляла 2500 долларов за тройскую унцию, а в октябре 2025 года достигла 4000 долларов.

«То есть гипотетически Центробанк мог бы вывести капиталы из бумаг и вложить в физическое золото, что привело бы к увеличению стоимости этих активов в полтора раза. Но бельгийский депозитарий заблокировал доступ к российскому имуществу, и Банк России потерял огромные деньги», – детализировал экономист. По его оценкам, упущенная выгода составляет не менее 150 млрд долларов. «А сколько стоит сама Бельгия?», – иронично отметил Колташов.

В этой связи принципиально важно, какое решение по активам примет ЕС на предстоящем саммите. Есть несколько вариантов развития событий, считает Бобровский. Первый предполагает, что при голосовании по активам целый ряд стран – Словакия, Венгрия, Бельгия, Франция, Италия – выступят против инициативы ЕК.

«Тогда европейским чиновникам придется искать другие способы финансирования Украины, и самым вероятным является выпуск необеспеченных нашими активами общеевропейских облигаций. Вместе с тем, они попытаются придумать новый механизм обхода единогласного принятия решения. – детализировал эксперт. –

Вероятно, кого-то лишат права голоса. Это ускорит процесс развала Евросоюза».

«Второй вариант предполагает, что мнение высказывающихся против не учитывают, и экспроприацию российских средств одобряют большинством. Далее осуществляется физическое и техническое изъятие активов, находящих в Euroclear. В этом случае запустится необратимый процесс уничтожения финансовой системы Европы: система депозитария начинает давать сбой», – описывает аналитик.

«Тогда крупные инвесторы – в том числе, арабские и китайские – сменят юрисдикцию и уйдут в Британию, в США, на Ближний Восток, в Сингапур, появятся условия для полномасштабного оттока капитала с последующим кризисом на долговом рынке Европы», – считает экономист. Он отметил, что такой процесс растянется на несколько лет, но будет необратимым.