    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    13 декабря 2025, 10:34 • Новости дня

    ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

    ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами
    @ REUTERS/Yves Herman/File

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выпустила новые указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами, сообщил дипломатический источник.

    Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости».

    В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

    Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    12 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Депозитарий Euroclear готов рассматривать и защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Представители Euroclear подчеркнули, что не комментируют иск Центробанка России, поскольку пока обладают только данными из прессы и официального релиза регулятора, передает ТАСС.

    В компании отметили, что депозитарий Euroclear готов защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы на фоне невозможности распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава МИД России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич объяснил задачу иска Банка России к Euroclear.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    12 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    @ Marek Majewsky/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    «Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», – сказано в заявлении датского председательства в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Согласно плану Еврокомиссии, решение о блокировке станет первым шагом к возможной экспроприации российских активов.

    Ранее ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов.

    12 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
    @ IMAGO/SKATA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.

    В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.

    Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    12 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов

    Стармер и де Вевер обсудили планы экспроприации 210 млрд евро российских активов

    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о конфискации примерно 210 млрд евро российских активов, большая часть которых заморожена в Бельгии, стал предметом переговоров между премьером Великобритании Киром Стармером с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

    Премьеры Британии Кир Стармер и Бельгии Барт де Вевер считают нынешний этап обсуждения украинского вопроса переломным, передает ТАСС. В заявлении канцелярии главы правительства Британии после переговоров лидеров отмечается, что стороны обсудили последние мирные переговоры и пришли к выводу: сейчас для будущего Украины наступил переломный момент.

    По мнению Стармера и де Вевера, усиление давления на Россию и поддержка Киева – единственный способ добиться справедливого и долгосрочного мира. Лондон и Брюссель подтверждают намерение сохранять такую стратегию.

    Особое внимание стороны уделили теме возможной экспроприации российских активов, против чего последовательно выступает бельгийская сторона. Лидеры договаривались продолжить совместную работу с европейскими партнерами ради поиска решений для финансирования Украины, включая обсуждение вопросов использования российских суверенных активов.

    Еврокомиссия собирается вынести на саммит стран ЕС 18-19 декабря инициативу по экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро сейчас заморожены на счетах Euroclear в Бельгии. Бельгия возражает против этого, настаивая на юридических гарантиях от других стран ЕС на случай возможных убытков из-за ответных мер России.

    Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Решение о блокировке активов принято до окончания конфликта на Украине .

    Власти Британии заняли второе место, а власти Бельгии – девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    13 декабря 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов
    Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась об инициативе Евросоюза по бессрочной блокировке российских суверенных активов.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала власти Евросоюза «наперсточниками» после принятия решения о бессрочной блокировке российских активов, передает ТАСС.

    Она заявила это в ответ на просьбу прокомментировать действия Совета ЕС. По мнению Еврокомиссии, заморозка станет первым шагом к экспроприации российских активов через схему «репарационного кредита» Киеву.

    Кроме того, Захарова обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, напомнив ей, что не Россия, а Евросоюз непосредственно несет экономические издержки в условиях продолжающейся конфронтации.

    «Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? – Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», – отметила она в своем телеграм-канале.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что подобная конфискация была бы откровенным «актом воровства».

    Глава Минюста Константин Чуйченко отмечал, что руководству страны уже представлены сценарии ответа на возможное изъятие российских активов западными странами.

    Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва обязательно ответит на подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что власти Европы планируют провести «грандиозное жульничество» с российскими активами.

    Евросоюз рассчитывает подтвердить через суд законность блокировки российских активов и планирует заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear, объяснив это намерениями Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    12 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине

    Стубб: У Евросоюза нет единого плана по Украине

    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа обсуждает три разных документа по Украине, но собственного единого мирного плана у нее нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, европейского мирного решения не существует: есть лишь три основных документа, касающихся конфликта, передает РИА «Новости».

    Стубб уточнил, что первый документ – это план из двадцати пунктов, в числе которых фигурируют и вопросы территорий. Второй документ, по словам Стубба, касается гарантий безопасности; по этой теме сейчас ведутся консультации между США, Украиной и странами Европы. Третий план касается восстановления Украины после завершения конфликта.

    Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас основное внимание в международной повестке уделяется именно вопросам территориального урегулирования и предоставления гарантий безопасности.

    Ранее Стубб указывал на высокую вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Европы передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по возможным территориальным уступкам со стороны Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Европы «никому не интересна», так как элиты ЕС сделали ставку на «стратегическое поражение» России руками киевского режима.

    Лавров также отметил, что страны Европы провалили все шансы повлиять на урегулирование украинского кризиса с 2014 года.

    12 декабря 2025, 23:17 • Новости дня
    RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена

    RMF FM: Встреча в Париже чиновников ЕС и США по Украине отменена

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.

    Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».

    Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.

    Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.

    12 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Финляндия одобрила покупку у США ракет средней дальности для F-35

    В Финляндии согласовали закупку у США ракет средней дальности для F-35

    Финляндия одобрила покупку у США ракет средней дальности для F-35
    @ U.S. Air Force/Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности для новых истребителей.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности у США для оснащения многоцелевых истребителей F-35A, передает ТАСС.

    В официальном сообщении министерства отмечается, что сделка позволит финским ВВС обеспечить новые истребители F-35 современной системой вооружения для повышения их боевых способностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля – земля» SSM 2020.

    В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.

    До этого в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.

    12 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    В Общественной палате спрогнозировали девальвацию евро и отток инвестиций из ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бессрочная блокировка активов России в Европе может привести к снижению доверия инвесторов и негативно повлиять на финансовую устойчивость Евросоюза, заявили в Общественной палате.

    Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров заявил, что бессрочная блокировка российских активов в Евросоюзе приведет к девальвации евро, банкротству финансовых организаций и оттоку инвестиций, передает ТАСС.

    По его словам, лидерские позиции евро могут быть подорваны из-за потери доверия инвесторов, особенно из стран с развивающейся экономикой.

    Машаров также отметил, что действия Банка России по юридической защите интересов страны являются полностью законными и соответствуют логике защиты национальных интересов.

    Он напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала руководство Евросоюза об опасности подобных решений и возможных катастрофических последствиях для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия рассчитывает согласовать на саммите 18–19 декабря экспроприацию 210 млрд евро российских активов, при этом Бельгия требует юридически обязывающих гарантий компенсации ее потерь.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что подобная конфискация будет актом воровства.

    Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что у российских властей есть готовые сценарии ответных шагов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не оставит такие действия Евросоюза без ответа.

    Кроме того, Банк России уже подал в Арбитражный суд Москвы иск против Euroclear о взыскании нанесенного ущерба из-за блокировки активов. В ЦБ уточнили, что ущерб был нанесен невозможностью распоряжаться средствами и ценными бумагами на заблокированных счетах, сумма требований при этом не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    Банк России подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в связи с заморозкой активов.

    Владимир Путин и Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов на переговорах в Ашхабаде.

    12 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    В ЕС назвали сроки блокировки активов России

    Глава Евросовета Кошта: ЕС заблокировал активы России до прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза утвердил решение о блокировке российских активов «до окончания конфликта на Украине и выплаты компенсации Киеву», заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, на октябрьском саммите 2023 года лидеры стран ЕС договорились сохранять ограничения до прекращения конфликта и возмещения всего ущерба, передает ТАСС.

    «Сегодня мы выполнили это обещание», – написал Кошта в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России.

    12 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство завершило ранее анонсированную поставку одного миллиона восьмисот тысяч артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    Украина в рамках чешской инициативы получила 1,8 млн артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала уточнил, что цель по отправке обещанных боеприпасов была достигнута в 2025 году.

    В январе 2024 года Чехия предложила странам Запада профинансировать закупку снарядов для Киева у третьих стран. Как сообщили чешские СМИ, идею поддержало около двадцати государств, которые приняли участие в этой инициативе.

    Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные поставки вооружений способствуют продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешское правительство рассматривает возможность сокращения военной помощи Украине.

    В Праге со здания палаты депутатов парламента сняли флаг Украины по распоряжению нового спикера.

    Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек не исключил, что Чехия может завершить свою инициативу по поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    12 декабря 2025, 22:52 • Новости дня
    Дмитриев сравнил Орбана с главным героем из «Игры престолов»

    Дмитриев сравнил борющегося с ЕС Орбана с Джоном Сноу из «Игры престолов»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан в образе Джона Сноу из «Игры престолов» защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов Евросоюза, заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Орбан в образе Джона Сноу «защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза» и борется за сокращение миграции, конкурентоспособность и восстановление здравого смысла, передает ТАСС.

    В публикации Дмитриева содержалась видеоцитата из сериала, где персонаж борется с превосходящими силами противников. Он отметил, что помощь в этом уже идет, ссылаясь на иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании убытков.

    Дмитриев ранее подчеркивал серьезные последствия для Евросоюза в случае решения о бессрочной заморозке российских активов, а также отмечал, что Орбан выделяет незаконность действий ЕС и их разрушительное влияние на западные системы. По оценке Дмитриева, такие шаги будут иметь еще более тяжелые последствия, чем цензура, массовая миграция и бюрократическая неэффективность.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непоправимом ущербе для Евросоюза из-за возможного решения Совета ЕС по бессрочной заморозке российских активов.

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в Евросоюзе активов.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

