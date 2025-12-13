ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости».

В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».