Вратарь Сафонов выбрал самый красивый гол в ворота Челси
Сафонов назвал лучший момент матча Лиги чемпионов
Российский голкипер парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов иронично оценил свой вклад в разгромную победу над лондонской командой «Челси» в главном еврокубковом турнире.
Футболист ответил на вопрос о наиболее зрелищном моменте ответного матча сезона 2025/2026, передает «Чемпионат».
По мнению вратаря, самым эффектным стал эпизод с первым взятием ворот соперника.
«Самый красивый гол сегодня? Первый, я отдавал пас Хвиче, и он забил. 100%», – заявил Сафонов.
На шестой минуте россиянин сильно выбил мяч со штрафного вперед. Передача дошла до Хвичи Кварацхелии, который обыграл защитника и точно пробил в дальний угол.
Однако повтор показал касание сенегальского игрока обороны после выноса, поэтому прямая голевая передача голкиперу официально засчитана не была.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом матче 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» победил лондонский «Челси» со счетом 5:2. Ранее парижский клуб в четырнадцатый раз завоевал Суперкубок Франции.