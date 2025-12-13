Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

«Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.