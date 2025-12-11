ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты десять снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 396 беспилотников.

Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотников, 639 ЗРК, 26 495 танков и других бронемашин, 1 628 боевых машин РСЗО, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.

Ранее на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.