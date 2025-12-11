Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты десять снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 396 беспилотников.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотников, 639 ЗРК, 26 495 танков и других бронемашин, 1 628 боевых машин РСЗО, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.
Ранее на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.