Президент Нигера сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

Президент Нигера Чиани сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

Tекст: Денис Тельманов

Франция угрожала властям Нигера нападением наемников на конвои с ураном, если сырье будет вывезено, передает РИА «Новости».

Абдурахман Чиани, президент Нигера, заявил каналу RTN: «Они нам даже угрожали, говоря, что если он будет вывозиться, то они прибегнут к наемникам, чтобы атаковать конвой, или если он будет вывозиться из Арлита, они используют наемников, чтобы перехватить конвой... Это французы».

По словам Чиани, угрозы касались не только вывоза урана по суше, но и попыток транспортировки сырья по воде. Франция считает уран из месторождений Нигера своей собственностью.

В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании французского уранодобывающего концерна Orano, однако компания оспорила это решение в суде. Эта ситуация обострила отношения между странами и усилила напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

