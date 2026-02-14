Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек
    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 17:34

    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    13 февраля 2026, 19:12
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:46
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    14 февраля 2026, 12:44
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 12:52
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    13 февраля 2026, 21:28
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    14 февраля 2026, 16:00
    Зеленский в Мюнхене публично оскорбил премьера Венгрии Орбана

    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительно прокомментировал позицию венгерского премьера Виктора Орбана по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Украинский лидер Владимир Зеленский вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Как отмечает издание «Страна», Зеленский уже не в первый раз негативно высказывается о венгерском лидере. Его критика ранее звучала на фоне сомнений Орбана относительно перспективы вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, месяц назад Владимир Зеленский публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан отреагировал на это словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает. Позже Орбан назвал Украину врагом и пояснил, что требования Киева к Брюсселю по запрету импорта российских энергоносителей противоречат интересам Венгрии.


    14 февраля 2026, 15:01
    FT: Европейские дипломаты сочли речь Марко Рубио рассчитанной на США

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников, пишут западные СМИ.

    Газета Financial Times, ссылаясь на неназванного немецкого дипломата, сообщает о недовольстве европейских представителей выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    По мнению дипломата, слова Рубио были адресованы скорее американской аудитории, чем союзникам, что не соответствовало ожиданиям европейской стороны.

    В ходе конференции Рубио подчеркнул, что США не стремятся отдалиться от союзников, а наоборот, хотят возродить давнюю дружбу и вместе с Европой двигаться к новому веку процветания. Он также заявил, что разногласия между США и европейскими странами связаны с обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы и отметил, что судьбы обеих сторон «всегда будут переплетены».

    Несмотря на эти заявления, некоторые участники конференции отнеслись к словам Рубио сдержанно. Как отмечает Financial Times, в зале наблюдалась холодная реакция, а немецкий дипломат прямо заявил: «Это не тот ответ, который мы искали». Он также выразил мнение, что речь Рубио не содержала ожидаемой поддержки со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что судьба Штатов навсегда связана с Европой. Он также отметил стремление США к сближению с европейскими союзниками и подчеркнул важность культурных и духовных связей.

    При этом сербский дипломат Владимир Кршлянин назвал атмосферу конференции нездоровой и обратил внимание на влияние воинственной позиции Германии и других стран Запада на ход форума.

    13 февраля 2026, 20:23
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    14 февраля 2026, 05:01
    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    14 февраля 2026, 12:20
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    14 февраля 2026, 16:49
    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    14 февраля 2026, 15:59
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    14 февраля 2026, 15:10
    Рубио сообщил о предстоящем участии Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщил в интервью телеканалу Bloomberg госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что речь идет о многосторонних консультациях, в которых также участвуют делегации России и Украины, передает РИА Новости.

    Рубио подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер посвятили урегулированию конфликта значительное количество времени и во вторник снова встретятся с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне агентство Reuters сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    В субботу Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Рубио также заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.


    14 февраля 2026, 15:36
    Зеленский заявил о повреждении всех электростанций на Украине

    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины сообщил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на фоне продолжающихся проблем с электроснабжением в стране.

    На Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. По его словам, энергетическая инфраструктура страны подверглась масштабным разрушениям, из-за чего не сохранилось ни одной полностью функционирующей электростанции, передает ТАСС.

    С конца 2025 года на Украине наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением на фоне сильных холодов и повреждений энергетики. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, ежедневно в регионах действует график длительных отключений электричества.

    В некоторых районах электричество отсутствует по восемь-шестнадцать часов в сутки. Министерство обороны России регулярно сообщает об ударах по объектам на Украине, отмечая, что целями являются военные объекты и инфраструктура, используемая ВСУ.

    Между тем, ранее польские СМИ обвинили именно Владимира Зеленского в развале энергосистемы на Украине. А журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает только треть электроэнергии, а остальной объем расходуется на военные нужды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.


    14 февраля 2026, 17:44
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление в Мюнхене

    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    13 февраля 2026, 21:06
    Трамп: Зеленский должен сам двигаться в сторону мира с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги в сторону урегулирования конфликта с российской стороной, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, Зеленский «должен действовать».

    Напомним, очередной раунд переговоров России, США и Украины решили провести в Женеве 17-18 февраля. Россию представит помощник президента Владимир Мединский.

    СМИ сообщали, что, по мнению США, гарантии безопасности Украине связаны с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

