Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд во Франции изъял акции и дебиторскую задолженность компании Google France на сумму свыше 526 млн евро, передает «Коммерсант».

Решение принято на основании постановления российского суда, а изъятие касалось активов, принадлежащих Google International LLC. Уточняется, что действия были совершены в среду, согласно материалам дела, которые изучило агентство AFP.

Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян сообщил «Ъ», что в ближайшее время в суде Парижа будут предприняты процессуальные меры для защиты российских кредиторов. В документах отмечается, что речь идет об изъятии как акций, так и дебиторской задолженности дочерней структуры Google во Франции.

Издание отмечает, что юридические шаги предпринимаются на основании парижских судебных процедур для исполнения российского судебного решения в отношении зарубежных активов американской корпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.