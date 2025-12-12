Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
Французский суд арестовал акции и дебиторскую задолженность Google France на сумму более 526 млн евро по делу в интересах российских кредиторов.
Суд во Франции изъял акции и дебиторскую задолженность компании Google France на сумму свыше 526 млн евро, передает «Коммерсант».
Решение принято на основании постановления российского суда, а изъятие касалось активов, принадлежащих Google International LLC. Уточняется, что действия были совершены в среду, согласно материалам дела, которые изучило агентство AFP.
Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян сообщил «Ъ», что в ближайшее время в суде Парижа будут предприняты процессуальные меры для защиты российских кредиторов. В документах отмечается, что речь идет об изъятии как акций, так и дебиторской задолженности дочерней структуры Google во Франции.
Издание отмечает, что юридические шаги предпринимаются на основании парижских судебных процедур для исполнения российского судебного решения в отношении зарубежных активов американской корпорации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.