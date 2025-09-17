  • Новость часаМоди выразил надежду на встречу с Путиным в этом году
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 20:20 • В мире

    Зеленский готовит Украину к «трудным решениям»

    Зеленский готовит Украину к «трудным решениям»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    На закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Владимир Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте. Но как говорят участники встречи, Зеленский настроен воевать до последнего и обещает не отдавать Донбасс России. При этом Украине нужно где-то найти 60 млрд долларов на финансирование ВСУ. О каких «трудных решениях» идет речь?

    В ходе прошедшей на этой неделе закрытой встречи с представителями правящей партии «Слуга народа» Владимир Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения положения ВСУ на поле боя. Но пока фронт стоит, считает Зеленский, Украина может надеяться на нормальные условия соглашения по гарантиям безопасности.

    В свою очередь депутат Георгий Мазурашу отметил, что Зеленский намерен воевать до последнего, но «чужими руками», так как он «забронирован» от мобилизации – в отличие от обычных украинцев. Также на встрече обсуждалось содержание ВСУ на 2026 год. Для этого Зеленскому необходимо 120 млрд долларов, из них 60 млрд «не понятно, где брать».

    В среду уже сам Зеленский публично заявил о нехватке 60 млрд долларов на военные расходы. О том, что на оборону требуется 120 млрд долларов, ранее говорил министр обороны Денис Шмыгаль. Половину этих денег он надеется привлечь при поддержке Запада. «Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО», – писал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

    В свою очередь депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на участников встречи заявил в своем YouTube-канале о том, что Зеленский пообещал не «отдавать Донбасс Российской Федерации» и уверен в победе ВСУ вплоть до «разгрома». Так он ответил на вопросы депутатов о своем видение вариантов окончания боевых действий.

    Как рассказали украинским СМИ другие участники встречи, в ходе разговора также обсуждались вопросы защиты перемещенных внутри страны (ВПЛ), работа госслужбы, гарантии безопасности и готовность Украины к мирному процессу. Многие депутаты отказались встречаться с Зеленским, поэтому было решено организовать еще одну встречу в период с 6 по 10 октября.

    На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине. При этом сам Зеленский на встрече с депутатами также рассказывал о каких-то силах «в украинском политикуме», которые пытаются через окружение Трампа «донести ему альтернативную точку зрения». При этом вопрос выборов не обсуждался.

    В экспертной среде считают, что если Зеленский в итоге согласится на сделку, то это будет адекватным решением с его стороны, в противном случае даже на Западе у многих возникнет вопрос, насколько реально и трезво он оценивает сложившуюся ситуацию.

    «Судя по тому, как проходила эта встреча, Зеленскому дали понять, что его не жалует уже собственная фракция в Раде. По идее эта встреча должна была стать событием для депутатов, но на ней присутствовало около 150 нардепов (всего у партии более 250 мандатов), а остальные предпочли заниматься бюджетом, заболели или уехали в командировки. Зеленского по большому счету «бортанули» свои же депутаты», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт предположил, что так называемым «трудным решением» для Зеленского может стать вынужденное согласие на сделку, которая, по распространенному на Украине мнению, фактически навязывается как Россией, так и Соединенными Штатами – в том числе в вопросе территорий.

    По оценке политолога, Зеленский осознает, что в случае ухудшения положения на фронте ему придется согласиться на условия, выдвигаемые американской стороной. Если такое решение будет принято, полагает Корнилов, это станет наиболее рациональным шагом в сложившейся ситуации.

    Как отмечает экономист Иван Лизан, с учетом бюджетных расходов Украине нужно где-то найти не 60, а 90 млрд долларов. Ситуацию усугубляет бюджетный план на следующий год, согласно которому половина расходов является дефицитной и требует покрытия. Эксперт полагает, что, хотя изначально расчет был на западных спонсоров и налоговые поступления, этих мер будет недостаточно для закупок вооружения.

    «Скорей всего, будут активно влезать в российские золотовалютные резервы. На Западе уже идет дискуссия о механизме «репарационных» облигаций»,

    – констатирует Лизан. Экономист также не исключает финансовые ухищрения в рамках НАТО. По его словам, новый ориентир военных расходов для стран альянса установлен на уровне 3,5% ВВП плюс 1,5% ВВП на инфраструктуру безопасности.

    «Я не исключаю, что они начнут хитрить с этими показателями: часть своего военного бюджета страны могут направить киевской власти» и будут исходить из того, что якобы финансирование Украины является вкладом каждой европейской страны в обороноспособность Евросоюза в целом. Соответственно, часть своего военного бюджета страны могут направить Киеву или закупить для ВСУ оружие в счет этих 3,5% ВВП», – предположил эксперт.

    Что касается возможных переговоров, Лизан считает, что Зеленский не пойдет на уступки Москве. По мнению эксперта, «он будет воевать до последнего украинца», исходя из того, что война изначально была желанной для местных элит, а подписание любого соглашения с Россией будет означать для действующей власти не только политический крах, но и прямую физическую угрозу.

    В то же время внутриполитическая составляющая «трудных решений», может включать резкое сокращение социальных расходов, очередной рост тарифов на ЖКХ, ужесточение налоговой политики и усиление «бусификации». Лизан объясняет такую позицию Зеленского оторванностью от реальности: «Все предыдущие годы с ним носились как с писаной торбой и оказывали всяческие почести. Он привык к этому. К тому же, лично у него все весьма неплохо, его семье ничего не угрожает».

